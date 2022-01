Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Insigne via già a gennaio?

Il Mattino lancia l’indiscrezione che non t’aspetti all’indomani della firma fra Insigne e il Toronto FC. Secondo il quotidiano campano non è escluso che il capitano possa lasciare già a gennaio il Napoli. Nel caso in cui Bill Manning, patron del club canadese, alzasse la cornetta per anticipare l'arrivo del suo nuovo fantasista - in tempo per l'inizio del torneo previsto per il marzo 2022 - ADL non farebbe resistenza... Sarà davvero così?

La nostra opinione: Si apprestano 6 mesi non semplici per Insigne e il Napoli e servirà fare chiarezza. Il talento di Frattamaggiore, nella serata di martedì in un albergo a Roma, ha firmato con gli emissari del club canadese il faraonico contratto quinquennale che gli porterà nelle casse circa 60 milioni di euro. Una scelta legittima ma che può anche spazientire una piazza che si identificava nel proprio capitano. Insigne avrà la testa per fare 6 mesi al massimo delle sue potenzialità e aiutare la squadra di Spalletti a raggiungere almeno la Champions League? Oppure meglio salutarsi ora? Ma soprattutto al Napoli conviene rinunciare a un titolarissimo come Insigne già ora? L’impressione è che tutto rimarrà com’è, e Insigne si trasferirà armi e bagagli a Toronto solo il 1° luglio alla naturale scadenza del contratto.

Milan su Kolo Muani: se arriva subito, via Pellegri

La Gazzetta dello Sport dedica la propria copertura sulle mosse di Milan e Inter. In particolare i rossoneri starebbero provando ad anticipare i tempi per assicurarsi uno dei giovani attaccanti più promettenti della Ligue 1, Randal Kolo Muani, 23enne centravanti del Nantes in scadenza il 30 giugno 2022. Il ragazzo è da tempo sul taccuino di Maldini e Massara che vorrebbero affrettare i tempi per evitare che Eintracht e Marsiglia possano mettere le mani sul giocatore. Nel caso Kolo Muani, sbarcasse subito a Milanello a fargli posto sarebbe Pellegri che verrebbe prestato in Italia per fare esperienza e minuti.

La nostra opinione: Il Milan ha la priorità di fare un difensore centrale e Botman resta, ad oggi, il reale focus di Massara e Maldini per questa sessione di mercato. La dirigenza rossonera però potrebbe cogliere quest’occasione per aggiudicarsi un giovane attaccante che rientra ampiamente nei canoni e nel profilo di Elliott, giovani futuribili da valorizzare e rivendere a prezzo maggiorato. 17 gol realizzati negli ultimi 18 mesi con il Nantes, lasciano intendere che Kolo Muani possa essere un diamante grezzo su cui vale la pena investire anche qualche milioncino subito, per evitare di farselo scippare prima della reale scadenza del suo contratto. Staremo a vedere se arriverà subito alla corte del Diavolo oppure no...

Non solo Onana, l’Inter forte su Ginter: la proposta per un altro colpo a zero

Sempre il quotidiano milanese dedica ampio spazio all’Inter che dopo Onana è pronta a fiondarsi su un nuovo colpo a costo zero: Ginter. L’Inter avrebbe proposto al tedesco in uscita dal Gladbach un quadriennale da 3,5 milioni di euro. L’idea è quello di aggiungerlo al trio Bastoni-De Vrij-Skriniar.

La nostra opinione: Marotta si conferma il dirigente che sa lavorare meglio quando si parla di colpi a parametro zero e non stupisce che l’Inter stia sondando fortemente il nazionale tedesco cresciuto nel mito di Matthaus e che, dopo una lunga militanza in Bundesliga, ha voglio di misurarsi in un altro campionato. L’eventuale arrivo a quelle cifre sarebbero una bella assicurazione sulla vita anche nel caso in cui le trattatie per il rinnovo di De Vrij finiscano su un binario morto... Il vero punto interrogativo semmai riguarda la tenuta fisica del tedesco che ha avuto qualche infortunio importante in carriera e che andrà valutato accuratamente al momento dei test medici.

