Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala, la proposta dell’Inter per strapparlo alla Juve: 7,5 milioni fino al 2027

E’ Paulo Dybala e il suo rinnovo di contratto in stallo con la Juventus a monopolizzare le pagine di mercato dell’edizione del lunedì. Dal Corriere della Sera alla Gazzetta dello Sport fino al Tutto Sport, le indiscrezioni si sprecano con sullo sfondo una clamorosa quanto affascinante ipotesi: quella che il futuro della Joya possa essere a tinte nerazzurre alla corte dell’Inter di Beppe Marotta. Secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante le smentite di facciata dell’ad nerazzurro , il club campione d’Italia avrebbe già allacciato i contatti con l’agente di Dybala Jorge Antun, spiegando la possibilità di poter arrivare ad offrire all’attuale 10 bianconero un quinquennale da 7,5 milioni netti a stagione. I bianconeri, con cui i rapporti sono gelidi dopo che Arrivabene non ha gradito il rilancio del procuratore del giocatore che – dopo l’accordo d’ottobre – ha alzato la posta inserendo i diritti d’immagine, non andrebbero oltre un triennale da 7,3 milioni di euro a stagione.

La nostra opinione: La telenovela Dybala è appena iniziata e l’impressione è che ne vedremo delle belle. Nonostante le dichiarazioni da pompiere di Marotta, un dirigente scafato come quello nerazzurro e sempre incredibilmente attento a sondare il mercato dei parametri zero, un tentativo per strappare alla Juventus il proprio capitano in scadenza lo farà e la proposta di un quinquennale da 7,5 milioni potrebbe essere credibile, visto che i nerazzurri non possono alzare a dismisura il monte stipendi a causa dei paletti imposti da Zhang e non possono garantire all’argentino un contratto da 9-10 milioni di euro a stagione. Ma siamo alle prime fasi e molto dipenderà anche dalle contromosse della Juve e da eventuali proposte che arriveranno dall’estero... Per il momento all’orizzonte non sembrerebbero esserci top club esteri disposti ad offrire alla Joya un pluriennale da 10 milioni di euro a stagione. Ma mai direi mai... In fondo solo poche settimane fa, il prolungamento del matrimonio fra Dybala e la Juventus sembrava scontato. E invece...

La Samp cambia: via D’Aversa dentro Giampaolo

Il Corriere dello Sport invece dedica un richiamo della sua apertura al cambio di guida tecnica in caso Sampdoria: dove il destino di Roberto D’Aversa, appare segnato dopo la sconfitta in rimonta patita a Marassi contro il Torino di Juric, ed è vicinissimo il ritorno in sella di Marco Giampaolo. L’ex tecnico del Milan nelle prossime ore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2022 che, in caso di salvezza, si rinnoverebbe in un contratto biennale.

La nostra opinione: Il ritorno in cabina di regia del dirigente Carlo Osti e la brutta china presa dalla formazione doriana, hanno convinto il club blucerchiato a rompere gli indugi cacciare il mai così convincente Roberto D’Aversa e affidarsi nelle mani di un tecnico che proprio alla Sampdoria ha raccolto le migliori soddisfazioni della sua carriera da tecnico, Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese, reduce dai fallimenti delle esperienze con Torino e Milan, si troverebbe a gestire una patata bollente non indifferente (dopo l’arresto e le dimissioni di Massimo Ferrero, le turbolenze societarie sono all’ordine del giorno) ma potrebbe contare su un gruppo di giocatori conosciuto e soprattutto su una grande sete di rivincita. Insomma, dopo aver rifiutato la corte di altri club (su tutti lo Spezia), Giampaolo non può voltare le spalle all’amata Samp, nonostante l’arduo compito che lo attende.

Il Napoli guarda in Argentina: Tagliafico a gennaio, Alvarez a giugno

E chiudiamo con uno sguardo sul mercato del Napoli che dopo Tuazenbe, vuole regalare a Spalletti un laterale mancino di difesa. Il sogno di Giuntoli è quello di vestire d’azzurro l’argentino Tagliafico, in alternativa l’altro nome caldo resta Mandava (in scadenza a giugno dal Lille). Per giugno invece secondo il Corriere dello Sport De Laurentiis starebbe lavorando in anticipo per bruciare la concorrenza ed assicurarsi le prestagione del golden boy del River Plate, Julian Alvarez . Sarà il bomber dei Millionarios l’erede di Mertens e Insigne?

La nostra opinione: Spalletti per inseguire il sogno Champions e riuscire dove Gattuso lo scorso anno ha fallito, ha necessità di alternative sulle fasce laterali. Tagliafico in questo senso sarebbe un rinforzo last minute molto interessante per quanto concerne Julian Alvarez, molto dipenderà dalla possibile asta che si potrebbe scatenare. Il talento del River piace a tanti club in Serie A, Liga e anche Premier League e il rischio che si scateni un’asta è abbastanza concreto. Il Napoli però con l’addio sempre più probabile di Mertens e Insigne potrebbe offrirgli quelle occasioni che in altri club potrebbe non avere... Situazione da monitorare.

