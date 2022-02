Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Bremer-Inter trattativa reale, la Lazio contatta Gollini IERI A 06:55

Marotta incontra Carnevali, si parla di Scamacca

Continuano gli incontri tra le dirigenze di Inter e Sassuolo per discutere del nome più caldo della prossima sessione di mercato: Gianluca Scamacca. Come riporta "La Gazzetta dello Sport", Marotta e Carnevali si sarebbero incontrati nella scorsa settimana per una cena post Coppa Italia. L'AD dei nerazzurri vorrebbe costruire la trattativa sulla base di un prestito con riscatto nel medio termine.

La nostra opinione: Il giocatore ha rifiutato le piste estere a gennaio e sembra molto attratto dalla destinazione interista. Per convincere il Sassuolo serve comunque un'offerta importante che potrebbe coinvolgere anche l'altro obiettivo di mercato Frattesi, sulla lista di Inzaghi per la prossima estate. Urge trovare un accordo prima di giugno per non innescare una pericolosa asta con i grandi club europei.

Kessiè non rinnova, contestato dalla curva

Franck Kessié potrebbe accodarsi ai giocatori usciti dal Milan a scadenza di contratto, come i recenti casi Donnarumma e Calhanoglu. L'ivoriano è stato preso di mira dai tifosi rossoneri nel corso della partita di ieri contro la Sampdoria. All'ingresso in campo del giocatore è stato esposto uno striscione con un messaggio eloquente: "Chi ama il Milan lo dimostra con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti". Il tutto condito da una sonora bordata di fischi.

La nostra opinione: I tifosi del Milan hanno apprezzato il rinnovo di contratto di Theo Hernandez, avvenuto in settimana. Il francese ha sempre espresso la volontà di rimanere a Milano, così come fece mesi fa Franck Kessié ormai ex idolo dei tifosi. Si profila un addio in scadenza per l'ivoriano, considerato un tradimento dall'ambiente rossonero. Tempo e margini per una trattativa ci sarebbero ancora, ma la dirigenza guidata da Maldini ha già dimostrato di non piegarsi ai ricatti di giocatori e agenti.

Sabatini conferma Colantuono

In casa Salernitana fiducia a Stefano Colantuono, confermato da Sabatini nella conferenza stampa post partita di ieri. Il pareggio con il Genoa ha allontanato le voci dei esonero che, secondo il "Corriere dello Sport", sarebbe potuto arrivare con una sconfitta a Genova. Il Ds si è detto sicuro delle nuove potenzialità della squadra e non crede ad un rendimento diverso con un cambio in panchina.

La nostra opinione: La Salernitana ha rivoluzionato la rosa nel mercato di gennaio. Giusto dare tempo a Colantuono per amalgamare i nuovi innesti. Ieri con il Genoa si è vista la voglia di lottare fino all'ultimo per la salvezza. La qualità si è notevolmente alzata, ora bisogna iniziare a raccogliere qualche vittoria.

Altro trofeo per Jorginho e Thiago Silva: la premiazione del Chelsea

Calciomercato Juve, Kaio Jorge chiesto dal Basilea: può partire subito IERI A 22:22