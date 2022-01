Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Martial solo in prestito gratuito. Se esce Arthur: Zakaria o Rovella

Il TuttoSport fa il punto della situazione sul mercato di gennaio, alla luce anche delle parole di Arrivabene nel pregara di Juve-Samp di Coppa Italia. Secondo il quotidiano torinese le strategie dei bianconeri sono quelle di provare a prendere una punta e un centrocampista, nel caso di un’uscita di Arthur. Per il primo ruolo i fari sono puntati su Azmoun, a patto che lo Zenit abbassi nettamente la richiesta di 5 milioni di indennizzo per il cartellino, o Martial, se lo United accetterà la formula del prestito gratuito. Per la mediana invece se l’Arsenal alzerà la sua offerta per Arthur - accettando almeno la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, la Juve rimpiazzerà il brasiliano con o Zakaria (che però chiede un ricco quinquennale) o il giovane Rovella, già juventino e attualmente in prestito al Genoa.

La nostra opinione: L’impressione è che come spesso accade nel mercato di gennaio e in questo periodo di austerity, la campagna acquisti della Signora potrebbe movimentarsi solo negli ultimissimi giorni, quando le occasioni si assottigliano e certe squadre pur di liberarsi di certi giocatori fuori dal progetto, accettano anche formule che poche settimane prima non si sarebbero nemmeno lontanamente sognate di prendere in considerazione. E’ il caso di Martial che è una patata bollente da tempo per i Red Devils ma non trovano un acquirente alle cifre proposte. In prestito gratuito con diritto di riscatto però magari fra una decina di giorni, il matrimonio potrebbe anche farsi e la Juve potrebbe trovare quell’attaccante capace sia di agire sull’esterno che da punta capace di rendere meno sanguinosa l’assenza di Federico Chiesa. Per il centrocampo, l’impressione è che i parametri zero alla Zakaria scaldino meno il cuore rispetto che in passato e dunque se davvero Arthur saluterà, Rovella possa rientrare alla base e vestirsi di bianconero con 6 mesi d’anticipo.

Pazza idea Inter: se Vecino esce, Frattesi o Thorsby già a gennaio

Sempre dal TuttoSport registriamo un’altra voce clamorosa riguardante l’Inter. Secondo il quotidiano torinese, se oltre a Sensi (che oggi andrà alla Samp) da qui al 31 gennaio dovesse salutare anche Vecino l’Inter potrebbe regalare ad Inzaghi un puntello per il centrocampo. La suggestiva idea di Marotta sarebbe quella di fare uno sgarbo alla Juventus e convincere il Sassuolo a cedere subito Davide Frattesi. I neroverdi valutano il 22enne centrocampista romano 25-30 milioni di euro e, dopo aver ceduto Boga, non avrebbero voglia di cederlo già a gennaio ma con l’offerta giusta e una classifica tranquilla potrebbe anche pensare di cederla. Il piano B in caso di uscita dell’uruguaiano sarebbe vestire di nerazzurro Thorsby.

La nostra opinione: Marotta e l’Inter ci hanno abituato a mosse a sorpresa e soprattutto a muoversi in maniera astuta, riuscire a bruciare la concorrenza e prendere Frattesi subito sarebbe una mossa veramente formidabile. Il dg nerazzurro gode di rapporti di amicizia di lunga data con l’ad del Sassuolo, Carnevali ma servirebbe una proposta importante sul piatto per cedere da subito il ragazzo scuola Roma. Duttile, italiano e futuribile: Frattesi sarebbe la mezzala ideale nel 3-5-2 di Inzaghi, potrebbe concedere un po’ di riposo a Barella e ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo ad eccezione, forse, di quello di play davanti alla difesa. Il Sassuolo però accetterà di priversene a stagione inoltrata? L’impressione è no ma mai dire mai... Inoltre tocca vedere la voglia di Vecino di lasciare Milano con 6 mesi d’anticipo. L’uruguagio per ora ha rifiutato tutte le proposte pervenutegli e forse solo la Lazio dell’ex Sarri potrebbe convincere la mezzala sudamericana a svestirsi di nerazzurro.

Da Tanganga a Schuurs, le idee del Milan per la difesa

Il Milan sta ancora ragionando sull’eventualità di aggiungere, o no, un centrale alla pattuglia di difensori di Pioli. Secondo il Corriere dello Sport e la Gazzetta i ragionamenti proseguiranno ancora per 7 giorni e nel frattempo si scandagliano altre opportunità e nomi. Se la Gazzetta parla di un sondaggio per Japhet Tanganga, 22enne inglese del Tottenham che però Conte non vuole cedere con nessuna formula, il Corriere dello Sport invece fa il nome di Peer Schuurs dell’Ajax, 23enne che sta trovando poco spazio nella squadra dei lancieri e che con 15 milioni potrebbe venire via.

La nostra opinione: L’idea del Diavolo appare chiara, arriverà qualcuno solo se migliorerà davvero la qualità del reparto difensivo di Pioli. Nonostante l’ultima battuta d’arrresto contro lo Spezia, Kalulu e Gabbia hanno mostrato un più che discreto affiatamento in assenza di Kjaer e Tomori e con il ritorno di Romagnoli già nel weekend e del nazionale inglese a inizio febbraio, Pioli quattro centrali da ruotare per campionato e Coppa Italia li ha. Se arriverà qualcuno arriverà un giovane futuribile e pronto all’uso: dunque tornando ai nomi ipotizzati stamane nei giornali. Tanganga potrebbe essere certamente interessante mentre il profilo di Schuurs scalda decisamente meno i cuori. Non ci sorprenderemmo comunque eccessivamente che il Milan decida anche di non fare nulla e restare così com’è.

