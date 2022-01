Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve, ecco perché Morata resta (per ora): Allegri voleva Suarez ma si continua a lavorare per Icardi

Continua ad essere l’intrigo Morata e il possibile nuovo centravanti della Juve, l’argomento che catalizza le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri ha bloccato (momentaneamente) la partenza dell’attaccante spagnolo, corteggiato dal Barcellona di Xavi, perché i bianconeri sono attesi da un tour de force contro Napoli, Roma e Inter in Supercoppa Italiana e non possono permettersi di affrontare queste sfide senza un 9 titolare che guidi il reparto offensivo. Questo però non significa che l’iberico non lascerà Torino da qui al 31 gennaio, in quanto il club bianconero continua a lavorare per Scamacca (il preferito di Cherubini ma che il Sassuolo non intende cedere a gennaio e valuta 45 milioni) e Icardi (solo in prestito con diritto di riscatto). Il Corriere dello Sport invece lancia un altro retroscena abbastanza clamoroso rivelando che Allegri, per far partire Morata, aveva indicato alla dirigenza juventina il nome di Luis Suarez che però, dopo il tentativo di due estati fa con l’esame d’italiano a Perugia e la successiva inchiesta per far luce sull’ottenimento della cittadinanza italiana, ha rifiutato il trasferimento a Torino. Secondo il quotidiano romano l’uruguagio si trasferirà in MLS.

La nostra opinione: Trovare una punta sul mercato di gennaio non è notoriamente semplice, specie in questo contesto economico e con tutti i vincoli dovuti alla necessità di non appesantire il bilancio. Per questo la Juventus, nonostante il pressing e il desiderio di Morata di abbracciare il Barça, per il momento ha stoppato ogni qualsivoglia uscita dell’attaccante iberico. I bianconeri sono attesi da un tour de force in questo mese di gennaio, per rientrare definitivamente in corsa per la Champions League e per provare a portarsi a casa il primo trofeo della stagione (la Supercoppa Italiana) e non possono permettersi di disputare questi match con i soli Kean e Dybala. Per questo Alvaro per ora resta e la sua partenza non è scontata. Già perché con Cavani stoppato dallo United e la difficoltà di arrivare a Scamacca (il Sassuolo dopo la cessione di Boga non ha intenzione di cedere altri attaccanti a gennaio), l’unico papabile rimane Icardi, che però il PSG non vuole cedere in prestito. La posizione del club transalpino cambierà oppure rimarrà la medesima fino al 31 gennaio? Molto dipende anche da quanto la Juve abbia voglia di scommettere su Icardi e se ritenga, il 28enne ex interista, il centravanti ideale per il presente e il futuro... Riguardo a Suarez e all’indiscrezione del Cor Sport, è capibile che El Pistolero – dopo tutto il caos delle scorse estate – non abbia voluto trasferirsi a Torino nonostante il gradimento di Allegri e conti giorni per il suo trasferimento all’Inter Miami in MLS.

Inter, rinnovo Brozovic più vicino, Perisic lontano: Digne per sostituirlo

Tutto Sport e Gazzetta dello Sport dedicano ampio spazio riguardo alle trattative fra l’Inter e i due croati in scadenza a giugno 2022: Brozovic e Perisic. Per il mediano cresce l’ottimismo in quanto l’Inter è disponibile nella parte variabile dello stipendio fino a una somma totale di 6,5 milioni netti, ora serve un passo da parte di Brozovic chiedeva 7 netti ad inizio trattativa ma a questo punto potrebbe annunciare il proprio rinnovo sfruttando anche la presenza di Steven Zhang a Milano per la Supercoppa Italiana. Chi invece è sempre più vicino all’addio è Perisic, troppo ampia la forbice fra richiesta (6 milioni) e offerta (biennale da 4 milioni). L’Inter per sostituirlo ha già individuato il sostituto Lucas Digne, che potrebbe arrivare in prestito già a gennaio dall’Everton dopo la rottura fra l’ex romanista e il tecnico Benitez. Il francese arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto e in 6 mesi fungerebbe da vice Perisic e si giocherebbe la chance di diventare da giugno in poi il nuovo titolare sul binario mancino. Come vice Brozovic per giugno invece salgono le quotazioni di Villar, che potrebbe anche arrivare subito nel caso Sensi o Vecino trovassero una squadra a gennaio.

La nostra opinione: L’Inter e Brozovic continueranno insieme, il centrocampista croato e il club non sono mai stati così vicini e visto il vissuto, la stima di ambiente, tecnico e popolo interista, tutto lascia presagire che Epic Brozo rimarrà il regista nerazzurro fino al 30 giugno 2026. La miglior notizia per i campioni d’Italia vista l’imprenscindibilità del giocatore nello scacchiere di Inzaghi. Perisic invece saluterà e sarà sostituito da Kostic o Digne, che potrebbe arrivare da subito favorendo la promozione di Dimarco a vice-Bastoni e colmando il buco di un vice-esterno sinistro in rosa. Digne conosce il campionato italiano per il suo passato in giallorosso e ha le qualità per non far rimpiangere il croato e rilanciare la sua carriera... Il suo arrivo potrebbe rivelarsi l’ennesima mossa acuta sul mercato da parte di Marotta e soci.

Vlahovic, maxi offerta da 70 milioni dell’Arsenal per prenderlo subito

La Gazzetta dello Sport segnala anche una proposta assolutamente sostanziosa dell’Arsenal per bruciare la concorrenza e assicurarsi subito Dusan Vlahovic. Secondo il quotidiano milanese, i Gunners hanno proposto ai viola 55 milioni cash in varie rate più l’abbuono dei 15 milioni di riscatto dell’uruguaiano Torreira. Una proposta che fa tentennare il club viola anche se il serbo, in una recente intervista ha evidenziato, come non abbia la minima intenzione di lasciare Firenze a gennaio e voglia lavorare per riportare i gigliati in Europa.

La nostra opinione: Nonostante la proposta sia di quelle allettanti, soprattutto per un giocatore in scadenza fra 18 mesi, nè la Fiorentina, né Vlahovic hanno la convenienza e l’interesse di lasciarsi a metà stagione. Nonostante 55 milioni cash siano un bel gruzzolo, trovare un attaccante capace di rimpiazzare il capocannoniere della Serie A a gennaio è impresa molto improba. Inoltre il serbo ha fatto chiaramente intendere di non voler muoversi a campionato in corso... Insomma l’impressione è che tutto sarà rimandato alla prossima estate e che la proposta sarà rispedita al mittente.

