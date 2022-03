Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Kessié saluta il Milan: accordo totale con il Barcellona UN GIORNO FA

L'Inter fa all-in su Haller

Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe trovato l'innesto ideale per il suo attacco: si tratta di Sebastien Haller, 27enne franco-ivoriano dell'Ajax. Nei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha sostenuto un vertice con i rappresentanti del giocatore, protagonista di una stagione memorabile con la casacca dei lancieri (ben 11 gol in Champions League in appena 8 presenze). La sua valutazione? 35 milioni di euro. L'Inter ci pensa.

La nostra opinione: Sarà un'estate trafficata sul versante offensivo nerazzurro. Le principali difficoltà della squadra di Inzaghi si sono manifestate in ambito realizzativo, e ad oggi pare molto probabile che Marotta si getterà su uno o due nomi nuovi. Quello di Scamacca è stato messo in stand by: troppo il gap tra le richieste economiche di Inter e Sassuolo. Haller è un late bloomer, ma per una squadra che punta a vincere il campionato e sfondare in Champions, il suo è comunque un nome allettante.

Kessié-Barcellona, affare fatto

Accordo trovato tra Franck Kessié e il Barcellona. L'ivoriano lascerà Milanello a parametro zero per poi volare in Catalogna sulla base di un quinquennale da 6 milioni annui più bonus, secondo il Corriere dello Sport. Dalla Spagna intanto, arrivano solo conferme.

La nostra opinione: Kessié sarà il terzo grande addio a parametro zero dopo quelli di Donnarumma e Calhanoglu, con Romagnoli destinato a seguire i medesimi passi. Un'emorragia che rischia di urtare il valore della squadra rossonera nel lungo periodo. I rossoneri avevano proposto un quinquennale da 5 milioni da cinque milioni a salire. Non abbastanza. Ora bisognerà riaffacciarsi prepotentemente sul mercato.

Milan, Renato Sanches il sostituto di Kessié

Il Corriere dello Sport rivela la strategia rossonera per rimediare al vuoto lasciato dalla partenza di Fanck Kessié. E' un vecchio pallino del calcio europeo: il portoghese Renato Sanches, del Lille. Vecchio si fa per dire, perchè Sanches è ancora estremamente giovane (24 anni). Un primo tentativo il Diavolo lo aveva fatto a gennaio, sbattendo sul muro delle elevatissime commissioni da pagare all'agente Mendes.

La nostra opinione: il tentativo per portare Renato Sanches in rossonero a gennaio è fallito, ma con l'addio di Kessié il livello di priorità si alza. Il Milan è in vantaggio sulla concorrenza poichè si è mosso per primo, ma non può confidare più di tanto nel fattore tempo: Juventus e diversi club di Premier League hanno i mezzi per complicare severamente una trattativa già dispendiosa di per sé.

Allegri: "Real-PSG ci serva da lezione: bisogna..."

Calciomercato Il PSG bussa a Juve e Milan: Allegri e Leao nel mirino IERI A 07:44