Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Raspadori show dalla panchina: il Sassuolo riprende lo Spezia, 2-2 05/12/2021 A 13:50

Juventus: occhi su Raspadori

La Juventus prepara l'incontro per il rinnovo di Dybala, ma nel frattempo osserva con attenzione Giacomo Raspadori del Sassuolo. A scriverlo é la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante neroverde sia l'osservato speciale nel quarto di finale di questa sera contro il Sassuolo. Il Sassuolo lo valuta sui 35/40 milioni di euro, una cifra sulla quale la Juve é pronta a ragionare.

La nostra opinione: Raspadori é un 2000, di prospettiva, ma giá di ottimo livello. La cifra e l'etá sono in linea con i parametri bianconeri. Certo, prima bisognerá capire il futuro di Dybala e Morata, perché se entrambi dovessero rimanere, non ci sarebbe poi cosí tanto spazio per l'attaccante del Sassuolo. Diciamo che puó essere un nome da tenere d'occhio nel caso in cui l'argentino o lo spagnolo non proseguano la loro esperienza alla Juventus.

Ivan Perisic e Nicoló Barella Credit Foto Getty Images

Perisic-Inter: dietrofront, ora il rinnovo é vicino

Sembrava ormai certo l'addio, ma dopo questa prima grande parte di stagione, la situazione si é stravolta. Perisic é molto apprezzato da Inzaghi, é un leader di questa Inter e ora la dirigenza nerazzurra pare intenzionata a venire incontro alle sue richieste e a lavorare sul rinnovo. Possibile un'offerta per un biennale a cifre simili a quelle attuali (ora guadagna sei a stagione, potrebbe esserci un biennale da cinque).

La nostra opinione: L'arrivo di Gosens mette al sicuro la corsia sinistra nerazzurra, ma Perisic resta una colonna e in questa stagione, nel modulo di Inzaghi, ha dimostrato sempre di poter fare la differenza. Quindi il suo rinnovo, oltre che meritato sul campo, sarebbe utile anche per avere due giocatori di livello da alternare a sinistra. Le grandi squadre agiscono cosi.

Venezia a sorpresa: preso Mateju

Ales Mateju sta per diventare un nuovo calciatore del Venezia. Il terzino si è liberato dal Brescia per cercare subito una nuova occasione e, stando alle ultime indiscrezioni, nel suo futuro c'é proprio il club lagunare. Lo scrive il Corriere dello Sport. Una novità anche a mercato chiuso quindi per il Venezia, che dovrebbe puntare su Mateju come vice Ebuehi.

La nostra opinione: Mateju é un terzino abbastanza esperto, che nel Brescia é stato spesso titolare in questa stagione. Un buon rinforzo dopo la partenza di Mazzocchi sul lato destro della difesa. Il titolare dovrebbe comunque rimanere Ebuehi.

Inzaghi: "Rinnovo Perisic? La società sa come la penso"

Calciomercato Endrick? È capace di queste meraviglie: il suo gol in rovesciata 9 ORE FA