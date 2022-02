Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Calciomercato Milan, si avvicina Belotti: prima scelta per il post Ibra 25/01/2022 A 10:07

Juventus: pronti 15 milioni per riscattare Morata

In poche settimane è cambiato tutto. Dal possibile addio con destinazione Barcellona al cambio di ruolo. Alvaro Morata si è allargato sulla fascia ma è ridiventato centrale nel progetto bianconero. E la Juventus ora è pronta a riconsiderare l'idea di acquistarlo a titolo definitivo, a patto che l'Atletico Madrid accetti di rivedere e sensibilmente i precedenti accordi. Lo scrive Tuttosport. I 35 milioni pattuiti inizialmente sono troppi e allora il club piemontese è pronto ad offrire 15 milioni con bonus a salire fino a 20. Poi dipenderà dall'Atletico Madrid.

La nostra opinione: Morata è ritenuto fondamentale da Allegri e la sua duttilità gli permette di essere una pedina importante in casa Juventus. Dipenderà dalla sua volontà e dalle richieste definitive dell'Atletico, ma i 15/20 milioni progettati dai bianconeri potrebbero rappresentare un'offerta giusta per entrambe le parti in causa. C'è margine per trovare un accordo.

Matthias Ginter e Robert Lewandowski Credit Foto Getty Images

Inter, occhio: su Ginter c'è anche il Barcellona

C'è anche il Barcellona sulle tracce di Matthias Ginter. Secondo i principali media catalani i blaugrana sarebbero interessati al difensore del Borussia Moenchengladbach, che in estate sarà libero a parametro zero e su cui ci sono gli occhi di diverse big italiane, tra cui appunto l'Inter. Marotta, che ha già parlato con gli agenti del giocatore, deve stare in guardia.

La nostra opinione: Ginter è un difensore solido e a parametro zero fa gola a tante. L'Inter si era mossa, ma ora pare aver virato le sue attenzioni su Bremer. Difficile arrivino entrambi. Marotta in questi casi, però, sa sempre come farsi trovare pronto.

Andrea Belotti (Torino) Credit Foto Getty Images

Belotti, che concorrenza per averlo a zero

Andrea Belotti a giugno si libererà a zero dal Torino. Diversi club, soprattutto italiani, si sono mossi per avere il Gallo. I principali giornali italiani, oltre a Milan e Juventus, oggi parlano anche della Roma come possibile pista per l'attaccante della Nazionale.

La nostra opinione: Belotti in una big può essere un ottimo attaccante di riserva. Stipendio non troppo alto, sacrificio,abituato a rendersi utile e lottare. La Roma potrebbe prenderlo come vice Abraham, il Milan come più di un'alternativa a Ibra e Giroud. In ogni caso la sua situazione resta da monitorare, perché nelle prossime settimane lui stesso cercherà di capire il suo futuro con chiarezza.

