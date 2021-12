Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Icardi alla Juventus: suggestione o reale necessità? 19 ORE FA

Martial, Cavani o Icardi subito e le uscite di Arthur e Ramsey: il gennaio della Juve

Gazzetta dello Sport e TuttoSport dedicano ampio spazio ai movimenti, in entrata e in uscita, della Juventus nel mercato di gennaio. Se entrambi i giornali sono concordi in merito ai due giocatori con la valigia sul letto: Ramsey (ormai fuori squadra e che può andare in prestito in Premier con una parte del ricco ingaggio pagato dai bianconeri) ed Arthur (l’agente Pastorello è al lavoro per trovare un club e Siviglia, Arsenal o, meno probabile, PSG possono essere delle candidate); c’è meno allineamento riguardo ai nomi in entrata soprattutto per l’attacco. Per la Gazzetta, i bianconeri hanno nel mirino Anthony Martial – il neotecnico Rangnick e lo United lo hanno messo in vendita - che potrebbe arrivare in prestito fino a giugno, quando Morata lascerà Torino e i bianconeri saranno costretti a prendere un’altra punta di peso (Scamacca più di Vlahovic?). TuttoSport invece fa il nome di due attaccanti capace di lasciare il segno nel nostro campionato, Edinson Cavani e Mauro Icardi. Il primo in scadenza nel 2022, il secondo da ottenere in prestito secco dal PSG... Due giocatori pronti all’uso. In mezzo al campo, invece in caso di uscita di Arthur e Ramsey, la Juve richiamerà dal prestito Nicolò Rovella.

La nostra opinione: Il mercato di gennaio della Juventus si prevede movimentato ma anche assai complicato. La priorità è quella di trovare una punta, possibilmente in prestito che possa alzare il livello qualitativo e realizzativo del reparto: Martial, messo in vendita dai Red Devils, pare la pista più semplice da battere anche se sul 26enne attaccante transalpino c’è anche l’Atletico Madrid. Il nativo di Massy però piace ad Atletico Madrid, PSG, Lione e Newcastle: una concorrenza non proprio banale anche se i bianconeri possono garantire minuti e il palcoscenico della Champions League. Più complicate anche se più affascinanti le piste che partono a Cavani e Icardi, il Matador pare la prima scelta per il Barça di Xavi mentre è durissima che il PSG scelga di cedere in prestito secco (senza obbligo di riscatto) fino a giugno l’ex capitano dell’Inter. Molto dipenderà anche dalle cessioni e in tal senso, aspettiamoci sorprese. Se Ramsey e Arthur sono gli indiziati a partite, in caso di proposte interessanti potrebbe lasciare Torino anche Weston McKennie. Più improbabile invece una cessione nella sessione invernale di Kulusevski.

Sanchez-Luuk de Jong, in Spagna ci credono ma...

Sul fronte Inter invece l’indiscrezione più gustosa riguarda Alexis Sanchez, che secondo il quotidiano catalano Diario Sport potrebbe tornare a Barcellona in un’operazione a tre che coinvolgerebbe anche il Siviglia e che regalerebbe ai nerazzurri l’olandese Luuk De Jong. Lo scambio arriverebbe con la formula del prestito secco per 6 mesi ma per il momento dall’Inter, ha smentito l’indiscrezione in maniera categorica. Staremo a vedere...

La nostra opinione: Perdere un giocatore, fisicamente un po’ fragile ma dal talento indiscusso come Alexis Sanchez, per un attaccante normale come Luuk De Jong, che in questa stagione ha racimolato 496’ e una sola rete in uno dei Barcellona, meno competitivi della storia del calcio spagnolo, non appare una grande idea. Non ci meraviglia che i nerazzurri abbiano subito tenuto a smentire la notizia. Il Nino Maravilla, pur titolare di un contratto molto pesante, anche contro il Cagliari ha mostrato di essere una punta di riserva coi fiocchi, capace sia di ispirare la manovra che di non far rimpiangere a seconda della situazione sia Dzeko, sia Lautaro. Perderlo per un giocatore tutto da decifrare sarebbe delittuoso.

Lazio, due colpi per Sarri a gennaio

Chiudiamo con un punto della situazione sulla Lazio. Secondo il Corriere dello Sport, Lotito ha promesso a Sarri di regalare due rinforzi a gennaio. Un vice Immobile e un terzino sinistro, per il reparto avanzato il ballottaggio è tra il 21enne norvegese Botheim del Bodo Glimt e Kevin Lasagna del Verona. Per la difesa invece, il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Casale del Verona che piace però anche il Napoli.

La nostra opinione: Con 32 gol subiti (peggior dato alla 17^ giornata di campionato dal dopoguerra ad oggi) e un margine di 11 lunghezze dal 4° posto, la Lazio è chiaramente una società in fase di ricostruzione. Questi primi mesi hanno mostrato come troppi giocatori della rosa, non sono congeniali all’idea di calcio che Sarri vuole inculcare. L’obiettivo minimo del club nel girone di ritorno sarà quello come minimo di riacciuffare almeno un posto in Europa League e risolvere quella fragilità congenita, mostrata da più parti. Riguardo al mercato gli eventuali arrivi dei giocatori citati dal Corriere dello Sport, potrebbero aiutare ma non ribalterebbero un processo che sarà lungo e per nulla semplice.

Sarri: "Questo calcio è uno show che spreme soldi alla gente"

Calciomercato Manager Insigne: "Club e Lorenzo lontani, gennaio sarà decisivo" UN' ORA FA