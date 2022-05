Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

1) L'Equipe: Mbappé, domenica (finalmente) l'annuncio

La telenovela Kylian Mbappé sta finalmente per trasmettere la sua ultima puntata. In programma domenica 22 maggio, l'indomani dell'ultima sfida di Ligue 1 2021-2022 tra PSG e Metz. Secondo l'Equipe, l'annuncio dell'attaccante classe 1998 verrà fatto proprio il giorno dopo la partita. "Forse sarò felice a Madrid, forse ancora a Parigi: è giunto il tempo di prendermi le mie responsabilità". Che, retorica a parte, prevede - al Real - 100 milioni alla firma più 25 milioni a stagione.

La nostra opinione: una telenovela che, oggettivamente, ha un po' stancato. Partendo dall'inizio, a detta dello stesso Mbappé, in scadenza il prossimo 30 giugno, il Real Madrid è sempre stata la squadra dei suoi sogni. Pronto peraltro a ricoprirlo letteralmente di denaro. E allora qual è il problema? A che gioco sta giocando l'ex Monaco per il quale anche lo stesso PSG avrebbe intenzione di offrirgli di tutto e di più per rinnovare?

2) La Gazzetta dello Sport: Inter, idea Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan in scadenza con la Roma. Il suo entourage è a caccia di buone opportunità. Una di queste potrebbe essere l'Inter. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport, che spiega: "Esperto, tecnico, abituato ai grandi palcoscenici, parametro zero: ecco, metti insieme questi quattro elementi e presto capisci perché Henrikh Mkhitaryan è un calciatore che interessa all'Inter. E poi aggiungi pure che a centrocampo quest'anno la squadra di Simone Inzaghi ha faticato come un ciclista sul Mortirolo non appena uno dei tre super titolari - Barella, Brozovic e Calhanoglu - è calato di rendimento o peggio ancora ha saltato gare per infortuni e squalifiche".

La nostra opinione: a parametro zero, l'ingaggio dell'armeno costituirebbe un autentico colpaccio per la band di Simone Inzaghi. Giocatore abituato ai palcoscenici internazionali, dal tocco sopraffino e dallo spiccato feeling col gol.

3) Corriere dello Sport: il Napoli vira su Wijndal

Secondo il Corriere dello Sport, si complica in casa Napoli, l'affare - che sembrava ormai certo - legato al laterale mancino uruguaiano Mathias Olivera. Il presidente del Getafe Angel Sanchez Torres non si smuove dalla richiesta di 20 milioni, considerata eccessiva da parte di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis. Il nuovo obiettivo sarebbe allora l'olandese Owen Wijndal dell'AZ Alkmaar.

La nostra opinione: di due anni più giovane rispetto a Olivera (è un classe 1999), grande corsa (quest'anno 10 assist vincenti in Eredivisie e uno in Conference League), esplosività nella corsa e grande temperamento, Wijndal può risultare la carta vincente per Spalletti. In più, la sua valutazione non supererebbe i 15 milioni.

