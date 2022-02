Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Hernandez-rinnovo: tutto ok, manca solo la firma

Tutto definito, Theo Hernandez proseguirá la sua avventura al Milan. Ora non ci sono piú dubbi. Lo conferma anche il Corriere dello Sport. Il rinnovo del contratto è cosa fatta, manca solo l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì prossimo. L'accordo è stato raggiunto sulla base di un quinquennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Una cifra importante per un pilastro della squadra rossonera, uno dei fulcri del gioco di Pioli.

La nostra opinione: Hernandez sicuramente rappresenta per il Milan un punto di forza. Resta uno dei terzini sinistri migliori in ambito europeo e per blindarlo il Milan ha fatto un investimento importante. Pioli lo ritiene cruciale, il francese ha da tempo sposato la causa rossonera. A Milano si sente felice e apprezzato. Tutti felici insomma, un rinnovo importante per programmare il futuro.

Telenovela Brescia: Inzaghi non puó essere esonerato

L'esonero, la chiamata a Lopez, la retromarcia. Il presidente del Brescia Cellino ha abituato tutti a terremoti improvvisi, ma questa volta non ha potuto mandare via Filippo Inzaghi. Lo spiega la Gazzetta dello Sport. Esiste nel suo contratto infatti una clausola che vieta al club l'esonero dell'allenatore nel caso in cui la squadra si trovi dal primo all'ottavo posto della graduatoria (ultima posizione utile per i playoff) e che immediatamente ha attivato i legali del mister, forti del terzo posto in classifica: è attesa per i pareri definitivi da parte degli organi competenti, ma come ha detto il direttore l'esonero non è possibile.

La nostra opinione: Onestamente incomprensibile questa telenovela. Il Brescia rimane in piena corsa per la promozione in Serie A e, nonostante qualche pareggio di troppo, la squadra pare essere con il suo allenatore. Cellino non deve avere buoni rapporti con "Pippo", ma sembrava una decisione totalmente avventata. Vedremo come evolverá la situazione. Sicuramente tutte queste voci non giovano alla serenitá della squadra lombarda.

Juventus: incontri con Cuadrado, De Sciglio e Bernardeschi

Tuttosport in prima pagina annuncia i prossimi incontri della dirigenza bianconera per i rinnovi di contratto. Oltre a Dybala, infatti, tra fine febbraio e inizio marzo, la Juventus si metterá al tavolo con tutti i giocatori in scadenza di contratto. Da Cuadrado a De Sciglio, da Rugani a Bernardeschi. Le proposte saranno, come si sussurra da tempo in casa bianconera, al ribasso. Non é quindi affatto detto che con tutti si trovino accordi e che le strade proseguano insieme.

La nostra opinione: La sensazione generale resta la stessa: la Juventus in estate fará piazza pulita. Una rivoluzione iniziata a gennaio e che si completerá tra giugno e agosto. Un rinnovamente necessario per tornare a vincere, soprattutto in Italia. Ecco allora che chi non sará ritenuto determinante da Allegri, potrá uscire dal progetto. La riduzione del monte ingaggi comporta scelte decise e chiare: non verranno piú proposte cifre fuori mercato.

