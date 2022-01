Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Sheva trema, la sua panchina è in bilico

La sfida-salvezza persa contro lo Spezia potrebbe costare molto caro ad Andriy Shevchenko. La posizione del tecnico ucraino, che non ha potuto sedersi in panchina a causa di un tampone molecolare che ne ha rivelato la ri-positività al Covid dal quale sembrava guarito qualche giorno fa, sarebbe infatti fortemente in bilico. Stando a quanto raccontano gli esperti di calciomercato, la dirigenza rossoblù starebbe meditando sull'opportunità di procedere con un cambio al timone della squadra. Il Genoa attualmente ha a libro paga altri due tecnici, Rolando Maran e Davide Ballardini, quest'ultimo sostituito da Shevchenko non più tardi di due mesi fa. E proprio a uno di loro due potrebbe essere riaffidata la panchina del club più antico d'Italia.

La nostra opinione: Da quando è arrivato Shevchenko, il Genoa non è cambiato di una virgola. La squadra è lenta, prevedibile, noiosa e mai pericolosa. L’allenatore ucraino non è riuscito a metterci niente del suo, per cui adesso serve un cambio al timone. Maran o Ballardini? Differenze impercettibili.

Roma, altro rinforzo per Mou: arriva Sergio Oliveira dal Porto

Dopo Maitland-Niles, nelle prossime ore sarà ingaggiato anche il centrocampista portoghese. Un milione di prestito e 13.5 milioni per il diritto di riscatto: sono queste le cifre con cui nelle prossime ore, forse già oggi, Sergio Oliveira si unirà alla Roma. Il centrocampista del Porto sarà il secondo rinforzo per Mourinho dopo Maitland-Niles, già in campo contro la Juventus.

La nostra opinione: È una Roma che continua a spendere e spandere quella di Mourinho. Dopo Maitland-Niles, già in campo contro la Juventus, i giallorossi si assicurano anche l’esperto centrocampista portoghese. Dal punto di vista tecnico, il colpo è sicuramente di qualità, però come sempre andrà inserito nel contesto. E soprattutto: chi uscirà dal campo per fargli spazio tra Veretout, Cristante, Pellegrini e Mkhitaryan?

La Sampdoria prende Conti dal Milan

La Sampdoria ha praticamente concluso con il Milan per l’arrivo di Andrea Conti. L’esterno destro, 27 anni, già allenato da D’Aversa a Lanciano e a Parma, arriva in prestito per sei mesi, ma i suoi agenti a breve vedranno i blucerchiati per allungare l’accordo visto che il suo contratto è in scadenza a giugno.

La nostra opinione: Andrea Conti non è più quello dirompente di Bergamo. Quello che arava la fascia con Gasperini. La sua carriera si è un po’ spenta. Però, ritornare sotto la guida di un allenatore conosciuto può aiutarlo a risorgere. In questo momento la Samp non se la passa bene, naviga in acque torbide, ma se il nativo di Lecco ritrova fiducia può essere un fattore nella corsa salvezza.

