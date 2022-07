Sebastiano Esposito ufficiale all'Anderlecht: "Approvato da Lukaku"

Dopo l'esperienza in Svizzera, al Basilea, l'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter Sebastiano Esposito, passa ufficialmente all'Anderlcht, in Belgio. La formula è quella del prestito con opzione di acquisto. "Sono felice di essere qui. Su questo club ho sentito solo ottime opinioni, soprattutto in merito alla valorizzazione dei giovani giocatori", ha dichiarato lo stesso Esposito.

La nostra opinione. "Approvato da Romelu Lukaku", così il club che ha cresciuto il bomber belga appena rientrato all'Inter, ha scritto sui suoi social. Simpatico il siparietto di Esposito che, come si può notare nel video di presentazione, si ferma a fotografare un pannello raffigurante proprio l'ex Chelsea nella sede della storica e prestigiosa società di Bruxelles. Il ragazzo, dopo i 9 centri al Basilea, può fare ancora meglio nel massimo campionato belga. A conferma (l'ennesima) che i giovani italiani, per trovare spazio a un certo livello, devono andare a giocare all'estero...

Young rinnova con l'Aston Villa

A proposito di ex Inter, Ashley Young non vuole sentir parlare di ritiro. L'esterno inglese, una vita al Manchester United, ha ufficialmente esteso il proprio contratto con l'Aston Villa per un'altra stagione.

La nostra opinione. Giocatore britannico d'altri tempi. Dalla tempra inossidabile. Trentasette anni il prossimo 6 luglio, suo prosieguo da protagonista in Premier League è stato qualcosa di assolutamente naturale.

Nestorovski e Udinese ancora insieme

"Udinese Calcio comunica il rinnovo del contratto di Ilija Nestorovski fino al 30 giugno 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. Continua, così, la sua avventura in bianconero per raggiungere insieme nuovi ambiziosi traguardi"

La nostra opinione. L'Udinese si tiene buona le proprie cartucce. Il nordmacedone è un importante attaccante "di scorta" per il club friulano. Giusto rinnovargli il contratto.

Sala: prolungamento biennale con lo Spezia

"Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che legava Jacopo Sala alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2024. Classe '91, in maglia bianca Sala si è rivelato un prezioso jolly nello scacchiere aquilotto, capace di agire sia sulla linea difensiva che in mediana grazie a una spiccata duttilità e a una predisposizione al sacrificio con pochi eguali. Approdato nel Golfo dei Poeti all'inizio della stagione 2020-2021, Sala ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all'interno dello spogliatoio e nella passata stagione la sua esperienza è stata determinante dentro e fuori dal campo, diventando uno dei punti di riferimento di una tra le rose più giovani d'Europa. Diciassette le presenze totalizzate nel campionato 2021-2022 e un gol, l'unico fino ad ora in maglia bianca, che è valso tre fondamentali punti nel match casalingo vinto proprio per 1 a 0 contro il Torino, con l'indimenticabile esultanza del numero 7 aquilotto in un "Picco" letteralmente impazzito. Sono molto felice di poter proseguire la mia storia con le Aquile e voglio ringraziare il Club per la fiducia riposta nei miei confronti: come sempre darò il massimo per ripagarla. Personalmente non ho mai pensato ad altro che non fosse lo Spezia, qui ho trovato un ambiente ideale e non vedo l’ora di indossare ancora una volta la maglia bianca”, le parole di Jacopo Sala subito dopo la firma del rinnovo contrattuale. Felice anche il Presidente Philip Platek: "Siamo molto soddisfatti di aver trovato l'accordo per il rinnovo di Jacopo, un ragazzo che nella passata stagione si è rivelato prezioso sotto tutti i punti di vista e siamo sicuri che saprà esserlo anche in futuro". Un pilastro dello spogliatoio spezzino e un prezioso elemento nello scacchiere tecnico: Jacopo Sala è pronto a combattere ancora per le Aquile!".

La nostra opinione. Un vero e proprio jolly tra difesa e centrocampo. E' stato così per Thiago Motta, sarà lo stesso anche per un altro tecnico di grande acume tattico come Luca Gotti. Prezioso.

Serie B: l'ex Parma e Salernitana Sprocati al Südtirol

"L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Sprocati. L’attaccante, ala destra, 29enne, svincolatosi dal Parma Calcio, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023, con eventuale opzione per altre due stagioni. Proviene dalla società ducale, dove è approdato nel 2018, disputando tre stagioni di fila in serie A con 37 presenze (2 reti), dopo tanta B con Salernitana, Pro Vercelli e Crotone. Vanta 37 partite in A con 2 reti, 92 in B con 15 reti e 9 assist e 53 in C con 6 reti e 2 assist".

La nostra opinione: due anni di congiunture di mercato sbagliate e da dimenticare per Sprocati. Una presenza in A e due in Coppa Italia nella stagione 2020-2021, addirittura zero nell'ultima annata tra i cadetti, essendo finito fuori rosa sin da inizio anno. Un giocatore di grande talento, che in B può fare la differenza. Ma riuscirà a ritrovare i ritmi giusti dopo così tanto tempo ai box?

