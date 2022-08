Calcio

Calciomercato, Fabian Ruiz e Petagna vicini a Psg e Monza. Juventus in chiusura per Kostic

CALCIOMERCATO - Fabian Ruiz e Petagna sarebbero pronti a lasciare il Napoli per sbarcare rispettivamente al PSG ed al Monza. In chiusura l'affare Kostic-Juventus, mentre Carnevali predica calma in merito alla questione Pinamonti, chiarendo di aver contatti con altri club oltre all'Inter.

00:00:55, 2 ore fa