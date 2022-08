Napoli mette alla porta Fabián Ruiz. Non che sia una sorpresa, visto che il giocatore spagnolo sta trattando da un po' di giorni col PSG. Anzi, la trattativa tra Rai Sport, che spiega come questo sia un ultimatum per accettare in fretta l'offerta del PSG. L' arrivo di Tanguy Ndombele almette alla porta. Non che sia una sorpresa, visto che il giocatore spagnolo sta trattando da un po' di giorni col PSG. Anzi, la trattativa tra Napoli e PSG è già conclusa (con l'inserimento di Keylor Navas nell'operazione) e manca solo l'accordo tra l'ex giocatore del Betis e il club francese. Ma, se non dovesse concretizzarsi, Fabián Ruiz non verrebbe reintegrato in squadra. La notizia è già stata data al giocatore, secondo quanto riferito da, che spiega come questo sia un ultimatum per accettare in fretta l'offerta del PSG.

Ad

Per Fabián Ruiz, infatti, non c'è più posto considerando che a suo tempo non aveva accettato l'offerta di rinnovo proposta da De Laurentiis (il contratto del classe '96 scadrà nel 2023). Quindi, a questo punto, o Ruiz vola subito a Parigi o resterà a Napoli fino al mercato di gennaio... In tribuna.

Calciomercato Spalletti: "Napoli col 4-3-3, sarà apprezzato dai tifosi" UN' ORA FA

Calcio360: Napoli, in arrivo Ndombele e Raspadori

Calciomercato Belotti, ultimatum alla Roma: firma subito o andrà al Nizza 5 ORE FA