Un vertice tra dirigenza bianconera e l’agente Federico Pastorello ha confermato i presentimenti che aleggiavano da parecchie settimane sotto la Mole: questa estate Federico Bernardeschi lascerà la Juventus come parametro zero. Il suo è il terzo addio significativo del 2022 in casa bianconera, dopo le partenze di Chiellini Dybala . Una separazione, quella tra l’ex Viola e la Vecchia Signora, che suona come un severo verdetto circa il suo operato nei 5 anni spesi a Torino. Ma quali soluzioni si presenteranno alla sua porta?

Ad

Per ora ancora nulla di concreto, ma pare che la carriera del “Berna” si trovi a un bivio: fare le valige verso un’esperienza “esotica”, oppure rimettersi in gioco in una compagine ai piani alti della Serie A. La prima pista potrebbe assumere diverse forme: questa primavera era stato segnalato un interesse del Galatasaray. La seconda, sebbene non ci siano ancora riscontri, lo condurrebbe facilmente verso la tana del Milan.

Calciomercato Mbappé, domenica l'annuncio; Inter su Mkhitaryan, Napoli su Wijndal 2 ORE FA

Ma Bernardeschi, a 28 anni e nel pieno della sua carriera, può ancora essere un giocatore da big? Per rispondere, dobbiamo partire dallo sviscerare i suoi numeri.

Parlano numeri e campo: Bernardeschi non è da big

I numeri non possono che restituire un ritratto impietoso del Bernardeschi in bianconero: in cinque stagioni, il carrarino ha disputato 182 gare mettendo a segno 12 gol e 24 assist. Nell’ultima stagione la media gol si è abbassata ulteriormente, con solo due marcature all’attivo, condite da 6 assist in 35 presenze totali. Troppo poco per un giocatore che, agli albori del 2017, era stato ingaggiato come fulcro della linea verde juventina, venendo pagato a peso d’oro.

E’ lecito dire che quei 40 milioni elargiti alla Fiorentina si siano tradotti in un clamoroso buco nell’acqua. Il flop alla Juventus emerge palesemente anche guardando il campo: il feeling con Massimiliano Allegri in particolare, non c’è mai stato. Bernardeschi ha visto la porta col binocolo, sbarcando a Torino con un’etichetta marcatamente offensiva e venendo ripiegato, per una mancanza di performance, negli anfratti più languidi e disorganizzati del centrocampo bianconero.

SQUADRA STAGIONE PRESENZE (TITOLARE) GOL ASSIST Fiorentina 2016/2017 42(34) 14 5 Juventus 2017/2018 31(9) 5 6 Juventus 2018/2019 39(22) 3 6 Juventus 2019/2020 38(23) 2 3 Juventus 2020/2021 39(13) 0 3 Juventus 2021/2022 35(22) 2 6

Centrocampista centrale, esterno, addirittura terzino in certi frangenti: Bernardeschi, dopo un primo anno di ambientamento, si è smarrito tra patemi tattici e mentali. Le sue insicurezze si sono spalmate sul campo col passare degli anni, fomentando ancora più critiche e accuse da parte di un mondo bianconero che su di lui aveva puntato molte (troppe) chips.

Allora, in virtù del livello di concretezza con cui è possibile delineare un fallimento sportivo, perché una big come il Milan dovrebbe ancora credere in lui?

Europeo e crescita: Bernardeschi può essere utile a una big

Perchè la storia del calcio ama valorizzare i nuovi inizi. E una nuova partenza, con nuove motivazioni e soprattutto meno pressioni, potrebbe giovare al centrocampista della Nazionale. E a proposito di Nazionale, non dimentichiamo che Bernardeschi è un campione d’Europa. E che proprio grazie a quel vitale cambio d’aria ad Euro 2020, ha trovato nuova serenità e nuova inerzia per rimettere in piedi la sua carriera.

Tutto è partito dal trionfo azzurro all’Europeo, che lui ha vissuto prevalentemente da subentrato; due rigori da manuale, qualche buona impressione dalla panchina. Poi il pianto liberatorio dopo la partita contro l’Inghilterra, e la sensazione di essere rinato come calciatore. Perché il Bernardeschi che lascia Torino non sarà lo stesso Bernardeschi sbarcato in Piemonte dalla Fiorentina, ma non è nemmeno la versione psicotica del Bernardeschi fotografato lungo il tragitto bianconero.

Federico ha disputato un'ultima stagione senza troppe pretese, ma tutto sommato ordinata. La qualità è quella che è, l’esperienza alla Juventus ne ha ridefinito i margini, lo ha ristrutturato tatticamente e fisicamente. Bernardeschi non è più punta di diamante ma è pedina duttile, e vince il posto da titolare grazie alla sua continuità. Su 35 presenze stagionali, 22 le ha giocate da titolare. Il 28enne carrarino si è trasformato in un centrocampista di quantità. Tanta corsa e interdizione dietro le quinte. E se lo si osserva attentamente, anche tanto carisma e spirito di gruppo. In assenza di estro, Bernardeschi è riuscito in qualche modo a massimizzare i suoi intangibili.

Quantità, carisma e situazione: Bernardeschi sarebbe perfetto per il Milan

Una squadra come il Milan agguanterebbe un giocatore continuo (in media ha perso solo 8 partite per infortunio negli ultimi 3 anni), che accetterebbe di fare staffetta tra campo e panchina, con un elevato ritmo di gioco. Un’ala esperta che darebbe un grosso contributo nello spogliatoio e nei momenti decisivi (in Coppa Italia è stato tra i migliori della Juventus, poi ci ricordiamo benissimo il suo rigore contro la Spagna a Euro 2020 e la sua prestazione contro l’Atletico Madrid nel 2019).

Federico Bernardeschi, Faouzi Ghoulam, Juventus-Napoli, Getty Images Credit Foto Getty Images

Certo che il valore di Bernardeschi andrebbe anche ricavato analizzando la situazione: il Milan fatica a trovare una quadratura sulla fascia destra, con Saelemaekers e Messias che non sembrano soddisfare bisogni per il lungo periodo.

I loro numeri sono paragonabili a una stagione in sordina di Bernardeschi, che nel corollario della trequarti rossonera potrebbe svolgere benissimo una funzione dispendiosa, di ricamo, oltre che allungare la coperta di Pioli. E tutto questo a costo zero. Bernardeschi tratterebbe un contratto da circa 4 milioni annui, se non meno. Si tratterebbe di un’operazione mirata, a rischio ridotto. Forse non un upgrade, ma quantomeno un intervento misurato a rafforzare l’ossatura offensiva rossonera.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Dalla Spagna sicuri: la Juve non riscatterà Morata 13 ORE FA