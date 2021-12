Barcellona che spera di trovare qualche colpo già nel mese di gennaio. Nonostante la 'retrocessione' storica in Europa League, dopo essere stata eliminata Luuk de Jong (un solo gol in stagione), il lungo infortunio di Braithwaite e l'addio al calcio dato da Agüero per SPORT - è stato già trovato l'accordo per Ferrán Torres che voleva lasciare il Manchester City. Cominciano le grandi manovre delche spera di trovare qualche colpo già nel mese di gennaio. Nonostante la 'retrocessione' storica in Europa League, dopo essere stata eliminata alla fase a gironi di Champions , i catalani devono fare di tutto per rientrare tra le prime quattro e qualificarsi alla massima competizione europea per il prossimo anno. Servono però nuove pedine, soprattutto in attacco visto il rendimento di(un solo gol in stagione), il lungo infortunio die l'addio al calcio dato daper problemi cardiaci . Potrebbe arrivare uno tra Alexis Sánchez e Aubameyang, ma intanto - dice- è stato già trovato l'accordo perche voleva lasciare il Manchester City.

Ferrán Torres al Barcellona: le cifre

L'ex Valencia, perno della Nazionale di Luis Enrique, arriverà infatti a gennaio al Barcellona nonostante i blaugrana abbiano come unico obiettivo il 4° posto in campionato. Anzi, il classe 2000 si ridurrà l'ingaggio giusto per essere agli ordini di Xavi, rinunciando ai 10 milioni che percepiva al City. Il Barça verserà alle casse del Manchester City 55 milioni per Torres, più altri 10 di bonus al raggiungimento di alcune clausole.

Ferran Torres con la maglia del Manchester City Credit Foto Getty Images

Ma quando sarà a disposizione?

È anche vero che Ferrán Torres non gioca una partita ufficiale dal 10 ottobre, era la finale di Nations League persa dalla Spagna contro la Francia. L'attaccante spagnolo si era infortunato durante la semifinale contro l'Italia, ma aveva comunque giocato 84 minuti nella finale, rimediando una frattura al piede destro. Potrebbe essere di nuovo disponibile da febbraio.

Guardiola: "Pallone d'Oro a Messi ingiusto? Tutti lo meritavano e lui è troppo bravo"

