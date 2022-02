Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato senza filtri ai canali ufficiali della società sulla questione Vlahovic. L'italo-americano ha voluto commentare gli attacchi subiti dai tifosi viola: "Sono molto amareggiato e deluso e per questo mi devo fermare a riflettere. Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con le nostre azioni quali fossero miei principi e i miei valori. Sono arrivato a Firenze e non ho comprato una villa, una casa al mare o una barca, ho messo tutta la mia energia e la mia disponibilità economica a favore della Fiorentina e anche quando Firenze ha avuto bisogno di aiuto non mi sono tirato indietro aiutando gli ospedali, per esempio. La cattiveria e le offese che ci sono state in questi giorni non sono giuste e non possono accettarle. Penserò alle scelte che dovrò fare nel futuro. A fine novembre i dottori in America mi hanno suggerito di non partire per Firenze per curarmi, ma sono venuto ugualmente per dare il mio contributo e cercare di far ragionare Dusan e i suoi procuratori. Invece mi sono ammalato e arrabbiato di più. Con Vlahovic l'ultima volta che ci siamo visti non mi ha neanche salutato. Al momento devo ancora curarmi e non so quando tornerò a Firenze per poter stare vicino alla squadra e ai nostri tifosi."

Dusan Vlahovic Credit Foto Eurosport

Commisso sulla trattativa Vlahovic: "E' stata una questione complicatissima per me e chi lavora per la Fiorentina. Perchè un giorno Dusan si arruffiana con i tifosi e poi... Io sono tornato a fine novembre per cercare di chiudere questo contratto. I suoi procuratori sono stati disonesti e bugiardi. Abbiamo finito le prime tre ore e pensavo fosse un incontro positivo da cui poi mi aspettavo risposte di Vlahovic. Il giorno dopo ci siamo dati appuntamento per chiudere la vicenda e invece di avvicinarsi a quello che era stato negoziato nei mesi precedenti loro ci hanno regalato una bella sorpresa dicendoci che Dusan volesse 8 milioni netti all'anno. Così come i procuratori stessi che hanno aumentato le loro richieste: volevano l'esclusività sulla cessione".

Il presidente duro verso gli agenti del calciatore: "I nostri uomini sono stati più volte a trattare in Inghilterra con vari club, ma ogni volta che veniva un'offerta i procuratori e il ragazzo l'hanno rifiutata. Loro avevano l'intenzione di andare a scadenza e rovinare la Fiorentina come sta succedendo spesso adesso. Volevano farsi ricchi sulla nostra pelle".

Rocco Commisso (Fiorentina) Credit Foto Getty Images

In chiusura un messaggio ai tifosi: "Sono consapevole che la scelta possa non piacere a tutti, ma come ho detto sono state scelte dolorose e fatte per il bene della Fiorentina. Ho visto un sondaggio e il 75% erano con noi. Qui tutti noi e vogliamo fare cose che permettano al club di crescere. Provo quindi a capire l'amarezza del tifo e ringrazio chi ha mostrato vicinanza. Però non giustifico e mi ha toccato nel profondo vedere offese ed insulti e mi fanno davvero riflettere. A tutti chiedo unità. Tutte le scelte sono condivise tra noi e il mister Italiano che sta facendo un lavoro eccellente. E' il momento di rimanere compatti e remare tutti verso la stessa direzione. Il mister e la squadra hanno dimostrato di poter superare qualsiasi ostacolo ed è quello che vogliamo fare. La Fiorentina è una squadra e non un singolo giocatore: mi aspetto di vedere questo dalle singole partite".

