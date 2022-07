L'estate della Fiorentina comincia adesso: nella giornata di venerdì 8 luglio, il club è pronto a ufficializzare due colpi di mercato. Il primo è Luka Jovic, atterrato negli scorsi minuti a Firenze e pronto ad iniziare la sua avventura toscana. Il secondo è Pierluigi Gollini, anche lui in viaggio verso il Franchi. Sui canali ufficiali della società non sono mancati indizi e creatività.

Da registrare infatti il colpo di genio del team social gigliato: ancora prima delle foto che immortlavano Jovic all'aeroporto, una grafica ad hoc annunciava in maniera velata i due nuovi acquisti. L'account dei Viola ha anticipato la firma di Jovic e Gollini paragonandoli ad Holly e Benji, protagonisti del celebre manga che ha segnato un'intera generazione. Nella grafica, i due personaggi vestono i colori della squadra con tanto di nuovo stemma. Un portiere e un attaccante in arrivo dunque, con i tifosi della Fiorentina già scatenati all'aeroporto.

Gollini e Jovic, i dettagli

Gollini si sistemerà tra i pali del Franchi grazie alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Atalanta, dopo l'esperienza al Tottenham nella passata stagione.

Jovic invece arriverà a Firenze a titolo definitivo, grazie all'accordo torvato col Real Madrid già due settimane fa sulla base di 15 milioni. Il serbo firmerà un contratto di due anni e proverà a rimettere in moto la sua carriera dopo il soggiorno in Spagna. La Fiorentina lo attende a braccia aperte, e sui social ha già pubblicato un secondo indizio sul suo sbarco: un'altra grafica ritrae una maglietta "ibrida" tra il bianco del Real e il viola della Fiorentina.

Svelate le nuove maglie

E a proposito di maglie, la Fiorentina non ha perso tempo: annunciate le divise per la prossima stagione, in linea col restyling del logo avviato qualche mese fa: "Il design della collezione 22/23 si ispira alle geometrie del nuovo logo della Fiorentina e valorizza gli elementi identitari del Club: la forma a diamante del crest che si dirama pulsante dal cuore, la V de I VIOLA e il motto PLAY TO BE DIFFERENT. E sulle maglie da portiere il giglio che racchiude il nuovo manifesto", si legge in una nota ufficiale.

