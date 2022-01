Calcio

Calciomercato Fiorentina, Piatek si presenta: "Io e Vlahovic possiamo giocare insieme"

CALCIOMERCATO - L'attaccante polacco ex Genoa e Milan è stato presentato ufficialmente dalla Fiorentina: "So che qui si gioca con il 4-3-3, ma per me sarà importante dimostrare in allenamento il mio valore e far cambiare idea all'allenatore".

00:01:23, un' ora fa