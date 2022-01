Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Fiorentina-Isco, cosa bolle in pentola?

Dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek, la Fiorentina è pronta a regalare ai propri tifosi un altro colpo da prima pagina. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club di Rocco Commisso vanta buoni rapporti con il Real Madrid e starebbe provando a capire se ci sono le condizioni per portare a Firenze Isco (classe 1992), talento finito in naftalina e totalmente fuori dal progetto di Ancelotti. Il trequartista spagnolo andrà in scadenza a fine campionato e per questo motivo il tecnico ex Milan vorrebbe liberarsene. La Viola, assieme ad altri top club europei, sarebbe interessata anche per il mercato di gennaio.

La nostra opinione: Isco è sbarcato a Madrid nell’estate del 2013 dal Malaga, per 30 milioni di euro, aiutando gli spagnoli a trionfare in Europa e prendendosi un posto da titolare con Zidane. Con Ancelotti i rapporti sono ai minimi termini e negli ultimi quattro mesi di campionato ha giocato meno di un’ora complessiva. In Serie A farebbe la differenza a qualsiasi livello.

Roma, Sergio Oliveira in arrivo domenica?

Il mercato della Roma impenna: in giornata è atteso l'arrivo nella Capitale di Ainsley Maitland-Niles, ma l'inglese potrebbe non essere l'unico colpo a stretto giro di posta. Come riporta la versione odierna del Corriere dello Sport, Sergio Oliveira, centrocampista del Porto in trattativa con i giallorossi, potrebbe sbarcare già domenica. Cifre e formula: prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con opzione per il riscatto fissata a circa 15.

La nostra opinione: il classe 1992 portoghese è un centrocampista esperto, pronto a prendere per mano la mediana romanista. Un affare già impostato nello scorso agosto che potrebbe andare ora a dama.

Inter e Milan, idea Alvarez

Fernando Hidalgo è atteso in settimana a Milano: come spiega la Gazzetta dello Sport, l'agente di Julian Alvarez, stella del River Plate, incontrerà nei prossimi giorni Inter e Milan per valutare la proposta per il suo assistito. Alvarez ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro anche se il contratto attuale scade a dicembre 2022.

La nostra opinione: in queste settimane si sta decidendo il futuro del giocatore in vista dell’estate. Sulle sue tracce non ci sono soltanto le due società milanesi. Anche la Fiorentina ha mostrato interesse attraverso Burdisso. Ma i pericoli maggiori, come al solito, arrivano dall’estero: il Manchester United e l’Atletico Madrid in particolare.

