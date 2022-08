Un'estate di regali per i grandi club della Serie A, tra ritorni eccellenti e trattative al limite dell'impensabile. E se Milan, Juventus, Inter e Roma al momento hanno battuto colpi di spessore, la Fiorentina non vuole essere da meno. Dopo i quasi 15 milioni spesi per Dodo i toscani puntano infatti alla svolta a centrocampo trattando un giocatore di assoluto spessore: si tratta di Giovani Lo Celso, fantasista ai margini del Tottenham di Conte protagonista lo scorso anno della cavalcata del Villarreal fino alla semifinale di Champions League. Un amore corrisposto, tanto che l'argentino avrebbe già dato l'ok di massima al trasferimento grazie anche ad un accordo già nero su bianco con il club toscano.

La trattativa per il ventiseienne, tuttavia, è tutt'altro che nella fase conclusiva: sarà difficilissimo sedersi al tavolo con gli Spurs per trovare la quadratura del cerchio di un affare ricco di ostacoli, dai costi alle tempistiche. Criticità che in casa viola conoscono bene, tanto da non aver affatto abbandonato la pista che porta all'alternativa Bajrami: con l'Empoli c'è già un'idea di scambio che coinvolgerebbe Nastasic, pronto a fare percorso inverso direzione Castellani. Il sogno, però, rimane Lo Celso: la Fiorentina vuole esserci.

