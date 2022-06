La Fiorentina è vincinissima a Luka Jovic. Il Real Madrid vuole fare spazio nella propria rosa ed è disposto a scendere a condizioni particolarmente vantaggiose. Secondo Sky Sport, infatti, la formula sarebbe quella del prestito secco coi Blancos disposti a pagare metà dell'ingaggio dell'attaccante, che ammonta a 6 milioni di euro.

Jovic che non è mai stato in grado di sbocciare coi Blancos, letteralmente bloccato in zona gol e che, oggi, cerca una vera occasione di riscatto in grado di restituirgli l'immagine di goleador vero acquisita ai tempi dell'Eintracht Francoforte. L'affare potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana.

