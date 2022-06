Frattesi torna a casa? La Roma ci prova

Frattesi sogna la Roma e i giallorossi non stanno a guardare. Forte del 30% sulla futura rivendita del giocatore il club capitolino sta lavorando con il Sassuolo per capire la fattibilità dell'operazione: la valutazione di 40 milioni, al momento, frena gli entusiasmi.

Ad

La nostra opinione. Una bella storia d'amore dopo gli anni della Primavera. Frattesi ha dimostrato tanto nel suo primo anno da titolare in Serie A e darebbe una grande mano ad un centrocampo spesso poco dinamico. Non sorprende che a Mourinho piaccia, ma la strada è in salita...

Calciomercato Milan, Renato Sanches a un passo: ecco cifre e dettagli UN' ORA FA

Juventus, idea De Paul per il centrocampo

In attesa di delineare il futuro di Morata la Juventus prova a tastare il terreno per un altro giocatore dell'Atletico Madrid. Si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista che tanto bene ha già fatto in Serie A con la maglia dell'Udinese: la richiesta di 40 milioni non sarà facile da assecondare, ma i bianconeri hanno intanto lanciato l'amo.

La nostra opinione. In Italia ha fatto la differenza, meno in Spagna in un Atletico Madrid meno brillante rispetto ad altre stagioni. De Paul è un fantastico tuttocampista, quanto di più avvicinabile ai classici box to box stile Premier League. Il suo arrivo, unito alla firma di Pogba, stravolgerebbe il centrocampo della Juventus, reparto nettamente più debole e limitato al momento.

Fiorentina, tra i nomi per l'attacco c'è anche Shomurodov

Non solo il sogno Suarez: in casa Fiorentina l'attaccante è una priorità. La voglia di regalare nuovi gol a Vincenzo Italiano ha spinto la dirigenza viola a bussare anche in casa Roma. Piace infatti Eldor Shomurodov, seconda punta della Roma che ha avuto poco spazio con Mourinho. Trattativa complessa, ma non sono da escludere sorprese nelle prossime settimane.

La nostra opinione. Giocatore difficile da decifrare: non ha brillato, eppure è impossibile considerarlo come del tutto da buttare. Dovrà certamente mostrare più della versione opaca del primo anno in giallorosso, ma uno come Shomurodov può trasformarsi in un'interessante arma agli ordini di un tecnico tanto ispirato come Italiano.

E' Cambiaso mania. L'agente: "Non ci nascondiamo, l'Inter lo vuole"

L'agente Giovanni Bia ha confermato oggi l'interesse dell'Inter (e non solo) per il suo assistito, il terzino del Genoa Andrea Cambiaso: "Inutile nascondersi, lo sanno tutti. È un giocatore che piace all'Inter ma anche a tantissime altre squadre. Da qui a dire che Cambiaso andrà all'Inter è molto lunga, stiamo parlando, come anche di altri giocatori. Le sensazioni sono positive ma la strada è lunga e dura, le trattative sono complicate".

La nostra opinione. E' da apprezzare la voglia dell'Inter di affiancare giovani promesse ai titolarissimi. Cambiaso ha iniziato benissimo la scorsa stagione, perdendosi poi in maniera quasi fisiologica: un percorso di crescita impostato in un top club può sicuramente aiutarlo a diventare da subito un giocatore importante.

Il Cagliari riparte da Liverani: accordo biennale

Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ex, tra le tante, di Parma e Lecce ha firmato un contratto biennale con la società sarda. Una scelta arrivata dopo una lunghissima serie di colloqui. Liverani ha superato la concorrenza di vari altri allenatori, tra cui Inzaghi e De Rossi.

La nostra opinione. Liverani è un tecnico che ha idee e offre un gioco offensivo e propositivo. Una scelta, unita agli anni di esperienza accumulata, presa per coinvolgere subito di nuovo una piazza ancora depressa per la dolorosa retrocessione. Una scelta, quella di Giulini, finalmente ponderata nei minimi dettagli: non è più concesso sbagliare..

Gnonto mania: l'Inter, Messi e il coro tormentone...

Calciomercato Inter e Simone Inzaghi avanti insieme: c'è l'accordo per il rinnovo 3 ORE FA