Inter-Frattesi, Pirola è la chiave?

Secondo 'Calciomercato.com', l'Inter vuole arrivare a Davide Frattesi e pensa di inserire nell'affare Lorenzo Pirola, attualmente in prestito al Monza. L'idea è quella di tentare uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto, per arrivare quindi a una doppia cessione a titolo definitivo.

La nostra opinione. Frattesi rappresenta una piccola parte di futuro del calcio italiano e, di conseguenza, vale un investimento pesante da parte di una big nostrana. Acquistandolo, l'Inter si ritroverebbe in casa un altro Barella.

L'esultanza di Davide Frattesi, Juventus-Sassuolo Credit Foto Getty Images

Salernitana su Maksimovic

La Salernitana continua a scandagliare il mercato in cerca di rinforzi e, secondo 'Tuttomercatoweb', ha messo seriamente nel mirino Nikola Maksimovic: contatti tra il club campano e il Genoa per il centrale serbo, che potrebbe dunque cambiare nuovamente squadra dopo pochi mesi.

La nostra opinione. Il colpaccio di Verona ha dato speranza a una squadra apparentemente destinata a tornare in Serie B con largo anticipo. Gennaio, e qualche volto nuovo, possono rappresentare la vera speranza per aggrapparsi alla salvezza. Anche se fin qui hanno giocato pochissimo, come l'esperto Maksimovic.

Nikola Maksimovic (Genoa) Credit Foto Getty Images

Magnani alla Sampdoria: niente Gabbia

La Sampdoria ha trovato il proprio centrale difensivo: come riporta 'Tuttomercatoweb', è in chiusura la trattativa col Verona per Giangiacomo Magnani, che arriverà a Genova in prestito. Niente Gabbia, nome forte degli scorsi giorni.

La nostra opinione. Gabbia ha naturalmente più potenziale e sarebbe stato ideale per D'Aversa. Magnani non ha il medesimo hype, ma vanta anni di esperienza in Serie A: potrà far bene.

Magnani contro Muriel in Verona-Atalanta Credit Foto Getty Images

Bertolacci resta in Turchia: è del Kayserispor

Andrea Bertolacci cambia squadra, ma rimane in Turchia: l'ex centrocampista di Genoa, Milan e Sampdoria tra le altre lascia il Karagumruk e si accasa al Kayserispor.

La nostra opinione. Bertolacci sembra avere trovato la propria dimensione nel calcio turco, come parecchi altri calciatori della Serie A (Montella e Balotelli su tutti). Un acquisto di rilievo per il Kayserispor: nella prima parte di stagione l'ex rossonero ha messo a segno 7 reti.

David Neres è dello Shakhtar

Un'operazione impostata da giorni è stata conclusa e ufficializzata: David Neres lascia l'Ajax e approda in Ucraina per giocare con lo Shakhtar Donetsk. Affare da 12 milioni di euro più altri 4 di bonus.

La nostra opinione. La colonia brasiliana dello Shakhtar, ormai un must da anni e anni, non diminuisce. Anzi: si arricchisce di un elemento giovane, dal potenziale altissimo e rivendibile a un prezzo ancora superiore. Un ottimo erede dell'anziano Marlos.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

