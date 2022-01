Satriano va al Brest, ufficiale

Inter e Brest hanno ufficializzato il passaggio in prestito (fino a giugno 2022) del giovanissimo attaccante nerazzurro tra le fila dei francesi che cercavano un colpo in prestito in attacco visti gli infortuni dell'ultimo periodo.

La nostra opinione. Con Dzeko, Lautaro, Sanchez e Correa davanti, giusto lasciar partire un talento cristallino come Satriano per dargli la possibilità di mettersi in mostra in un Campionato più abbordabile come la Ligue 1. L'operazione sembra essere perfetta per entrambe le parti.

Newcastle, vicino il terzo colpo: arriva Diogo Carlos

Dopo l'acquisto di Trippier la scorsa settimana, la ricchissima proprietà del club inglese torna a pescare dalla Liga. Presentata ufficialmente la proposta di acquisto definitivo al Siviglia per il centrale brasiliano. Trattativa in dirittura d'arrivo.

La nostra opinione. Il Newcastle aveva bisogno di un centrale di alto livello e, viste le difficoltà nella trattativa con Botman, ha giustamente virato su un profilo di altissimo livello come il brasiliano. Colpo di alto livello per i bianconeri che rinforzano alla grande la loro retroguardia.

Eriksen riparte dalla Premier: firmerà con il Brentford

Il trequartista danese, che non scende in campo dal terribile incidente di Euro2020, ha trovato un accordo con il club britannico. Per lui pronto un contratto di sei mesi con opzione per i futuri 12.

La nostra opinione. In questo caso l'unica cosa che conta è la felicità del ragazzo. Se sente di voler ancora giocare giusto cogliere questa occasione. Nota di merito all'Inter, per la gestione da vero top-club dell'intera vicenda.

L'Udinese chiude per Pablo Mari: arriva in prestito

I friulani hanno chiuso la trattativa con l'Arsenal per l'acquisto in prestito (fino a giugno 2022) del centrale spagnolo che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio tra i Gunners.

La nostra opinione. Buon colpo per l'Udinese che si assicura un difensore di grande esperienza, con molti match in Premier League disputati in carriera. Mari potrà diventare ben presto un titolare nel pacchetto arretrato bianconero.

Il Valencia pensa a Diawara: la Roma pronta a cedere

Il club giallorosso starebbe cercando un sostituto del danese Wass, diretto verso l'Atletico Madrid. Gli spagnoli avrebbero messo gli occhi sul mediano della Roma, attualmente impegnato con la sua Guinea in Coppa d'Africa.

La nostra opinione. Con l'arrivo di Oliveira, la mediana della Roma è più affollata che mai. Per il club capitolino cedere Diawara, di certo non al centro del progetto di Mourinho, potrebbe essere un'ottima operazione anche in ottica di sfoltimento della rosa.

