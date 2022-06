Potrebbe essere giunta al termine la permanenza di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio. Sul centrocampista serbo si muovono diversi club della Premier League e la dirigenza guidata da Tare ha mostrato interesse ad ascoltare eventuali offerte. Il Ds si è incontrato a Londra con il Chesea per discutere di affari in entrata e in uscita. Gli inglesi hanno fatto un sondaggio per il giocatore senza però aver presentato una proposta concreta. Prima si dovranno definire alcune cessioni, prima tra tutte quella di Lukaku all'Inter.

Milinkovic-Savic, Juventus-Lazio Credit Foto Getty Images

La Lazio valuta proposte a partire dai 55-60 milioni. Newcastle, Arsenal e Manchester United sono le altre società iscritte alla corsa per il Sergente. Con i Blues però la squadra di Lotito starebbe parlando anche di Emerson Palmieri e Loftus-Cheek, due uomini richiesti da Sarri per il suo undici. L'affare Milinkovic-Savic si può snodare su questi due fronti.

Milinkovic-Savic, dominio fisico e tecnico nella rimonta della Lazio sull'Inter

