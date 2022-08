Cristiano Ronaldo sembra aver ricucito con il Manchester United nelle ultime ore, ma fino a qualche giorno fa il suo presente e futuro ai Red Devils sembrava compromesso, causa "mal di pancia" dell'ex giocatore della Juventus. Come riporta il quotidiano iberico Sport, tra le tante compagini che avrebbero provato a mettere sotto contratto il campione portoghese ci sarebbe anche il Galatasaray, disposto a pagare 9 milioni di euro di stipendio.

Squadra turca scatenata dunque: dopo Lucas Torreira - in arrivo sabato a Istanbul - e Dries Mertens - si è parlato di una super offerta con tanto di voli di rientro a Napoli - ecco il tentativo per CR7: ma il Galatasaray avrebbe incassato un secco "no" da parte del portoghese, che senza la possibilità di giocare la Champions League non si muove da Manchester.

L'interesse per Ronaldo ha scatenato la fantasia dei tifosi del "Gala" che hanno tempestato i profili social di CR7, ma senza ottenere risposte.

Ronaldo è rientrato in Inghilterra: il suo futuro sarà a Manchester?

