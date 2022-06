Adriano Galliani prepara il terzo colpo con Stefano Sensi. Il centrocampista proveniente, dall'Inter dopo il prestito di sei mesi, potrebbe essere ratificato a ore. Proprio Galliani, intercettato a margine della premiazione ricevuta nel palazzo della Regione Lombardia per la storica promozione dei brianzoli in Serie A, ha commentato: "Sensi? Ieri è stato a casa mia (in compagnia del procuratore Giuseppe Riso, ndr) e abbiamo parlato un po' di tutto. Gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, spesso possa essere dei nostri". Dopo le firme di Andra Ranocchia Alessio Cragno , a sistemare difesa e porta, l'amministratore delegato del Monzaprepara il terzo colpo con Stefano Sensi. Il centrocampista proveniente, dall'Inter dopo il prestito di sei mesi, potrebbe essere ratificato a ore. Proprio Galliani, intercettato a margine della premiazione ricevuta nel palazzo della Regione Lombardia per la storica promozione dei brianzoli in Serie A, ha commentato: "(in compagnia del procuratore, ndr)".

Galliani: "Sensi ha un paio di giorni per decidere: su Pessina, Pinamonti e Icardi..."

Nell'incontro, con Riso, si è discusso anche di un altro centrocampista, l'atalantino Matteo Pessina, che potrebbe fare molto comodo nel discroso "liste" essendo proprio cresciuto al Monza: "Giocatore fortissimo anche lui - ha aggiunto Galliani -, ma costa molto". Quindi, l'analisi sulla voce incontrollata riguardo Mauro Icardi: "Fa parte di quei giocatori dall'ingaggio fuori portata, ma non mi risulta di aver etichettato la cosa come impossibile. Andrea Pinamonti? Buonissimo giocato, ma molto costoso anch'egli. Vedremo". Quindi, una battuto sul campionato che inizierà tra poco più di un mese: "Sono stato in prestito al Milan per 31 anni: essere tornato al Monza e averlo portato per la prima volta in Serie A e in soli tre anni dalla C, è qualcosa di incredibile, davvero emozionante. Nessuno l'avrebbe mai immaginato, per cui, anche in A, non poniamo limiti alla provvidenza. Anche se il primo obiettivo resta la salvezza".

