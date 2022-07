Christophe Galtier è il nuovo allenatore del PSG. Dopo aver lasciato il Nizza, che al suo posto si è ripreso Lucien Favre dopo 4 anni, l'arrivo del tecnico campione di Francia con il Lille nel 2021 è stato ufficialmente comunicato dai parigini. Contratto di due anni, fino al 30 giugno 2024. Finisce qui la breve era di Mauricio Pochettino, . Dopo aver lasciato il Nizza, che al suo posto si è ripreso Lucien Favre dopo 4 anni, l'arrivo del tecnico campione di Francia con il Lille nel 2021 è stato ufficialmente comunicato dai parigini. Contratto di due anni, fino al 30 giugno 2024. Finisce qui la breve era di esonerato nella stessa giornata : l'ex manager del Tottenham ha avuto la pecca di non riuscire a conquistare la Champions League nonostante l'arrivo boom di Leo Messi 12 mesi fa.

Ad

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

"Orgogliosi di avere un allenatore francese"

"È con grande gioia e orgoglio che oggi assumo il ruolo di allenatore del Paris Saint-Germain - le prime parole di Galtier - Ringrazio il Presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos e tutto il club per la fiducia che hanno scelto di riporre in me. Conosco le responsabilità che avrò alla guida di questa squadra straordinaria, sicuramente una delle più competitive e spettacolari d'Europa. Non vedo l'ora di lavorare con tutti questi giocatori di grande talento e con personale di altissimo livello a supportarmi nella mia missione. Sappiamo tutti cosa rappresenta oggi il Paris Saint-Germain nel calcio francese e internazionale. Ambizione, rigore e ottimizzazione del potenziale della squadra saranno le mie linee guida. Non vedo l'ora di diventare l'allenatore di questa squadra e di sedermi presto sulla panchina del magnifico Parco dei Principi, uno stadio che trasuda passione per il calcio".

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a Christophe nella famiglia del Paris Saint-Germain - dice invece Al-Khelafi - La sua storia è ammirevole. Ha avuto successo in tutti i club in cui è andato. Il suo successo si basa su una personalità eccezionale che gli permette di ottenere il meglio dai suoi giocatori e dalle sue squadre, sempre pensando al collettivo. Siamo orgogliosi di avere un allenatore francese e non vediamo l'ora di iniziare con Christophe il prossimo capitolo della crescita del club".

Niente Zidane

Nonostante gran parte dell'ambiente parigino sognasse l'arrivo di Zinedine Zidane, da un anno libero sul mercato, il PSG ha dunque indicato Galtier come il prescelto. E alla fine è riuscito a convincere il Nizza a fare a meno di lui tramite una compensazione di 10 milioni di euro. Una scelta che premia il lavoro di un personaggio che ha sempre lavorato a fari spenti, arrivando alla grande squadra alla soglia dei 56 anni. Il suo capolavoro rimane il campionato conquistato nel 2021 con il Lille, con Maignan in porta. Poi la scelta controcorrente di andare a Nizza. E ora la chiamata del PSG, che proverà finalmente a portare sul tetto d'Europa.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46