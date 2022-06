Una di queste è il Valencia che sembra aver trovato in Gennaro Gattuso la persona giusta con cui ripartire. Il tecnico ex Napoli è volato a Singapore per parlare con il presidente Peter Lim che gli avrebbe proposto un contratto biennale e, a confermare la notizia, è la radio ufficiale del Club che spiega come la chiusura dell'accordo sia ormai imminente. Si profila un'estate bollente sotto il punto di vista del mercato estivo con alcuni calciatori che hanno dato l'addio ai propri Club mentre altre squadre stanno valutando profili interessanti a cui affidare la panchina per una stagione che, con il Mondiale nel mezzo, si preannuncia a dir poco impegnativa.la persona giusta con cui ripartire. Il tecnico ex Napoli è volato aper parlare con il presidente Peter Lim che gli avrebbe proposto une, a confermare la notizia, è la radio ufficiale del Club che spiega come la chiusura dell'accordo sia ormai imminente.

Gennaro Gattuso dovrebbe dunque sedersi sulla panchina del Valencia per un'esperienza tutta spagnola. L'ex centrocampista del Milan, in precedenza, aveva allenato proprio i rossoneri (Primavera e poi Prima Squadra) per poi passare al Napoli dove ha stretto un rapporto tra alti e bassi con il Presidente Aurelio De Laurentiis. Lo scorso anno aveva trovato l'accordo con la Fiorentina salvo poi annullare tutto costringendo i Viola a puntare su Vincenzo Italiano. Tra le altre espierenze da allenatore, si contano anche Sion, Palermo, OFI Creta e Pisa.

