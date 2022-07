È stato Giacomo Raspadori la nota più lieta dell'Italia che in qualche modo ha provato a ripartire dopo il clamoroso flop nei playoff Mondiali che ha sancito l'addio a Qatar 2022. Con la doppietta rifilata alla Turchia , la sua prima in maglia azzurra, il 22enne attaccante del Sassuolo si è imposto all'attenzione come uno dei volti e dei simboli del nuovo ciclo della Nazionale. Potrà davvero essere così? Cerchiamo di capirlo analizzando la stagione di Raspadori - neo promesso sposo al Napoli di mister Spalletti - partendo dalla partita che, forse, avrebbe dovuto giocare dall'inizio: quella di Palermo contro la Macedonia del Nord.

Raspadori, innanzitutto, fa rima con rimpianto soprattutto alla luce di quanto si era visto nell'ultima mezz'ora del match di Palermo contro i macedoni. Pur senza fare cose straordinarie, l'attaccante del Sassuolo era parso tra i più in palla e il suo ingresso aveva dato senza dubbio un pizzico di imprevedibilità in più all'attacco azzurro, al punto che nelle analisi post partita si era fatta larga una tesi: con Raspadori dall'inizio al posto di un impalpabile Insigne, l'Italia avrebbe potuto creare di più negli ultimi venti metri. Non avremo mai la controprova, anche se la serata di Konya ha confermato quello che già si sapeva fin da quel maledetto 24 marzo: Raspadori è tra gli azzurri più in forma e Mancini avrebbe dovuto accorgersene dandogli il maggior minutaggio possibile.

La stagione di Raspadori: partenza lenta, poi...

Nell'ultimo campionato di Serie A il bottino di Jack Raspadori con il Sassuolo racconta di 10 gol e 4 assist in 38 presenze ufficiali. Numeri importanti, soprattutto se si pensa che sono concentrati nella seconda parte di stagione. L'avvio, infatti, non era stato particolarmente entusiasmante (per usare un eufemismo). Considerato come un talento pronto a esplodere e reduce dalla spedizione trionfale della Nazionale a Euro 2020, Raspadori non aveva soddisfatto le aspettative nei suoi confronti: nelle prime 15 giornate di campionato aveva segnato un solo gol.

Numeri che non hanno né spaventato né scoraggiato Alessio Dionisi, che ha avuto il merito di insistere su di lui: l'allenatore del Sassuolo ha così potuto godersi l'exploit di Raspadori da dicembre in poi (9 gol nel complesso). La parola chiave per analizzare la parabola calcistica di Raspadori, insomma, è pazienza: vedremo se ci sarà, per lui e per chi dovrà (ri)fare la Nazionale. E vedremo se Raspadori avrà la possibilità di mettersi alla prova in una grande squadra: il Napoli sembra davvero a un passo dall'assicurarsi il suo cartellino. L'estate 2022, per Raspadori, sarà dunque quella del grande salto: sarebbe un bene per lui e - in prospettiva - per la nostra Nazionale che oggi più che mai ha bisogno di attaccanti che giochino ad alti livelli.

Raspadori: la carriera in numeri

Stagione Gol + assist (presenze) 2018-19 0 + 0 (1) 2019-20 2 + 0 (13) 2020-21 6 + 3 (28) 2021-22 10 + 4 (38)

