Giacomo Raspadori è vicinissimo al Napoli. Come anticipato nel pomeriggio da Gianluca Di Marzio, ci sono stati nuovi contatti tra gli azzurri e il Sassuolo. L'esito è stato ancora una volta positivo, e ormai il club campano è davvero vicino a portare al sud l'attaccante campione d'Europa. Il Napoli pensa di lavorare sui bonus per avvicinarsi alla cifra voluta dal Sassuolo, a cui chiederà uno sforzo al ribasso per trovare la quadra.

Un altro aspetto su cui può indirettamente puntare il Napoli è il contratto del giovane attaccante da rinnovare. Puntare su un cospicuo aumento dell’ingaggio potrebbe essere la leva giusta per sbloccare l'affare. L'operazione potrebbe concludersi ad una cifra tra i 33 e i 35 milioni per il trasferimento di Raspadori al Napoli. A questi, andranno poi aggiunti dei bonus e un'eventuale percentuale sulla rivendita.

