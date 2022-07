ragazzone classe 1999 che di quella della Nazionale che Gianluca Scamacca al West Ham per una cifra prossima ai 42 milioni di euro - tutto compreso - è una delle notizie della rovente (in tutti i sensi) sessione estiva 2022 di calciomercato. Come dobbiamo interpretarla, sia in ottica futuro delclasse 1999 che di quella della Nazionale che tanto brama un nuovo numero #9 per trascinarsi fuori dalle secche? Abbiamo analizzato i numeri al microscopio e chiamato in causa il nostro “espertone” di calcio inglese, Pete Sharland di Eurosport Inghilterra, per dirimere la questione.

Ad

Pete, quali ambizioni avrà il nuovo West Ham?

Calciomercato West Ham, fatta per l'arrivo di Scamacca: affare da 42 milioni 22/07/2022 A 19:22

"Penso che abbiano decisamente sovraperformato lo scorso anno e si siano chiaramente affermati come la squadra "migliore del resto della Premier" dietro le 'sei' sorelle. David Moyes assomiglia di nuovo alla versione dell'Everton e penso che vogliano davvero provare a entrare tra le prime quattro. Sarà davvero difficile, ma vogliono assolutamente che la qualificazione alle Coppe Europee diventi la norma! "

Come valuti l'innesto di Scamacca?

"Personalmente mi piace molto l'ingaggio di Scamacca, è stato uno dei miei giocatori preferiti da osservare in azione in Italia la scorsa stagione e penso che la sua fisicità si adatterà alla PL. Penso anche possa funzionare per il West Ham, perché la scorsa stagione in campionato avevano avuto solo due giocatori in doppia cifra di reti (Bowen e Antonio) e anche se Antonio ha fatto bene come attaccante, non è il suo ruolo naturale quello, quindi avevano bisogno di qualcuno con quelle caratteristiche."

Come è stato accolto, quali le reazioni a Londra?

"Da quello che ho visto e notato penso che ci siano state reazioni contrastanti. Alcune persone sono molto entusiaste, altre molto scettiche essendo state frustrate in passato dagli attaccanti (Perez, Haller, Zaza ecc.)"

Gli italiani al West Ham

Paolo Di Canio

David Di Michele

Alessandro Diamanti

Antonio Nocerino

Marco Borriello

Angelo Ogbonna

Simone Zaza

Gianluca Scamacca

Per Eurosport Inghilterra è dunque un grosso "sì" e in fondo lo è anche per noi: serve tremendamente questa sorta di Erasmus o Master in Inghilterra per temprare un ragazzo che i colpi da grande giocatore li ha, eccome. Avrà l'occasione di forgiarsi in un top campionato - ancor più qualitativo del nostro - tra top player del calibro di Haaland, Salah, Nunez e tanti altri, ma anche in una competizione europea quale la Conference League. È quello che ci si auspica per i nostri attaccanti del presente/futuro. Per il ct Roberto Mancini e per la nostra Nazionale è dunque tutto oro colato: dopotutto l'ormai ex Sassuolo è il depositario designato della numero nove, alla luce degli annosi stenti del cannoniere principe del campionato italiano Ciro Immobile.

Ora la palla passa proprio al ragazzo cresciuto tra i portici delle palazzine popolari di piazza Stia, zona Fidene (Roma) per poi approdare al settore giovanile del PSV sviluppando dunque in tempi non sospetti una vocazione internazionale. Farcela in Premier League vorrebbe dire quasi automaticamente abbonarsi alla numero 9 azzurra. In bocca al lupo!

Cannonieri azzurri in attività

CALCIATORE N° GOL IMMOBILE 15 BALOTELLI 14 BELOTTI 12 INSIGNE 10 PELLÈ 9 QUAGLIARELLA 8 BARELLA 8 BONUCCI 8 CHIELLINI 8 G. ROSSI 7 CANDREVA 7

De Ketelaere-Milan, ci siamo! Il West Ham vuole Scamacca

Calciomercato Rilancio West Ham per Scamacca, offerti 40 milioni: PSG scavalcato 15/07/2022 A 09:29