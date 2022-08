A meno di 24 ore dal gong del calciomercato il futuro diresta in bilico ma una certezza già c’è, l’asso portoghese non vestirà la maglia del Napoli . Dopo che nella giornata di oggi, il tecnico dello United Erik Ten Hag aveva escluso una partenza last minute di CR7 , nel prepartita di Napoli-Lecce (qui la DIRETTA SCRITTA ) il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha escluso qualunque possibile approdo di Ronaldo alla corte di Luciano Spalletti, nè in prestito, nè in un possibile scambio che coinvolga Victor Osimhen.