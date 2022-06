E' Gnonto mania: Hoffenheim avanti, ma si muove anche la Serie A

Il folgorante ingresso in campo di Willy Gnonto nella gara tra Italia e Germania ha risvegliato sul giovanissimo azzurro l'attenzione di club italiani ed esteri. La Bundesliga resta la destinazione più probabile, con Hoffenheim e Friburgo da tempo sull'attaccante dello Zurigo, ma anche alcuni club di Serie A hanno mosso i primi passi: a chiedere informazioni sono state Sassuolo, Monza, Roma e Fiorentina.

La nostra opinione. Calma. Moltissima calma. Un assist all'esordio indica ben poco, se non niente: Willy Gnonto è un ragazzo molto giovane, che ha bisogno di giocare e soprattutto di essere lasciato tranquillo. Fa bene Mancini a proteggerlo, allontanandolo da fastidiosi rumors che possono solo influire in negativo sulla scelta della sua prossima squadra.

Un biennale da ben 4 milioni netti a stagione. Sarebbe stata questa l'assurda richiesta avanzata da Dries Mertens al Napoli. Una cifra poi prontamente smentita dall'entourage del belga, che lascia intendere come l'intenzione dell'attaccante sia quella di spalmare su due stagioni i restanti 5 milioni del contratto. La sensazione che trapela è comunque negativa, col Napoli che non sembra incline a scendere a compromessi: il rinnovo, ad oggi, è molto lontano...

La nostra opinione. Mertens è stato un pilastro del Napoli in passato, ma da tempo non riesce ad essere decisivo con continuità. Separarsi, vista la distanza tra domanda e offerta, è a questo punto la cosa migliore: un nuovo corso forse necessario soprattutto agli azzurri per mettere davvero la parola fine ad un ciclo fatto di grandi soddisfazioni.

Attenta Juve: il Barcellona piomba su Di Maria

Avversario inaspettato per la Juventus nella corsa a Di Maria: sul Fideo è infatti piombato anche il Barcellona, che lo ha individuato come alternativa ideale all'obiettivo numero uno Raphinha. Una grana in più per i bianconeri, che incassano intanto la precisa volontà del giocatore: "Un altro anno in Europa per prepararmi al Mondiale, poi tornerò a casa".

La nostra opinione. Un'occasione di mercato sfumata, nulla di più. la Juventus non dovrebbe mangiarsi eccessivamente le mani per il mancato arrivo di Di Maria: le qualità non si discutono, ma i bianconeri hanno bisogno di un progetto e il Fideo non può farne parte.

Lewandowski durissimo: "Sono morto dentro, voglio andarmene"

"Voglio solo lasciare il Bayern. La lealtà e il rispetto sono più importanti del lavoro. La cosa migliore è trovare insieme una soluzione. Qualcosa è morto dentro di me, voglio lasciare il Bayern per avere altre emozioni nella mia vita". Parole durissime, quelle di Robert Lewandowski, in totale controtendenza con ciò che la dirigenza del Bayern Monaco continua a far trapelare: il polacco ha scelto il Barcellona e non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

La nostra opinione. Una schermaglia stucchevole, specialmente riflettendo sul livello dei protagonisti coinvolti. Il Bayern, in particolare, dimostra davvero poca riconoscenza puntando i piedi e invocando l'ultimo anno di contratto del suo bomber: un professionista di tale portata meritava una riconoscenza diversa.

Rilancio Bayern per Mané: pronti 40 milioni

I bavaresi, intanto, pensano già a come rinforzarsi e puntano al colpaccio: è notizia delle ultime ore il rilancio del club tedesco per Mané, stella del Liverpool che da tempo ha manifestato la propria indifferenza e sembra prossimo a cambiare aria. Il rilancio è di quelli importante, visto il contratto in scadenza: 35 mln più 5 di bonus.

La nostra opinione. Campione vero, da Bayern Monaco. Inutile esprimere un parere quando è coinvolto un giocatore così importante: prendere uno come Mané è per forza di cose una buon idea.

