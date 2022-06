Per farsi notare gli sono bastati pochi minuti in campo nel match tra Italia e Germania. Ora tutti gli occhi sono su Wilfied Gnonto che ha attirato l'attenzione di mezza Europa su di se e sarà uno dei nomi più gettonati nel mercato estivo. Dopo l'addio all'Inter, in cui era cresciuto nelle giovanili, l'attaccante ha trovato spazio allo Zurigo dove ha disputato una stagione importante. Ma quante possibilità ci sono di vederlo in Italia nella prossima stagione?

Wilfried Gnonto, Italia-Germania, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sassuolo piazza ideale

Sono tante le squadre italiane accostate a Gnonto, ma solo una si è mossa in maniera concreta sul giocatore. Il Sassuolo è abituato a lavorare con i giovani ed è una piazza ideale per crescere senza troppe pressioni. I 7 milioni chiesti dallo Zurigo sono tanti anche se non costituiscono una cifra insormontabile per gli emiliani. Va detto che la concorrenza in avanti sarebbe tanta con il tridente Berardi, Scamacca, Raspadori che al momento non si tocca. Sul giocatore si registrano altri sondaggi come quelli di Roma, Fiorentina e Monza, ma la concorrenza più forte arriva dall'estero.

Forte interesse da Belgio e Germania

Gnonto ha lasciato l'Italia per scelta e potrebbe orientarsi ancora all'estero per il suo futuro. Forte l'interesse proveniente dal Belgio e in particolare dall'Anversa, ma su di lui ci sarebbero anche Bruges e Anderlecht. Concreta anche l'ipotesi Germania: André Breitenreite, il tecnico che ha lanciato Gnonto allo Zurigo, è il nuovo allenatore dell'Hoffenheim uno dei club vicini al calciatore. Molto prima dell'esplosione in Nazionale si era mosso il Friburgo che potrebbe però vedersi complicare la trattativa dagli inserimenti delle concorrenti.

Mancini: "Gnonto ha qualità importanti che non avevamo"

