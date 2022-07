Fiorentina, non solo Jovic: arrivato anche Gollini

A Firenze si sono viste parecchie facce nuove oggi. Oltre al nuovo attaccante Luka Jovic la Fiorentina ha accolto infatti anche il portiere Pierluigi Gollini, che si è goduto il primo abbraccio dei tifosi prima di sostenere le visite mediche. L'estremo difensore arriva dall'Atalanta dopo mezza stagione da gregario al Tottenham.

La nostra opinione. Scaricato da Gasperini dopo alcune divergenze tecniche e comportamentali e poco fortunato a Londra, Gollini è un portiere di qualità, ancora nel giro della Nazionale e relativamente giovane: un nome giusto per una squadra come la Fiorentina.

Tanti vogliono Orsolini, ma il Bologna spara alto

Torino, Sassuolo e persino Napoli: le pretendenti per Riccardo Orsolini sono tante. Il Bologna è conscio della tanta attenzione che c'è sul ragazzo e non ha intenzione di fare sconti: per portarlo via dall'Emilia serviranno non meno di 10 milioni di euro.

La nostra opinione. Una valutazione tutto sommato corretta per un talento troppo discontinuo e spesso sin troppo individualista. Chi punterà su Orsolini dovrà ritagliargli un ruolo da protagonista e, dopo le ultime due stagioni, non sarà facilissimo dargli tutta questa fiducia.

Bakayoko può partire: ci pensa il Marsiglia

Dopo una stagione da fantasma al suo ritorno al Milan Bakayoko potrebbe nuovamente lasciare i rossoneri, a cui è legato in prestito per un'altra stagione. Il francese potrebbe tornare in patria: su di lui c'è il Marsiglia di Tudor.

La nostra opinione. Da tempo Bakayoko non sembra in grado di dare più nulla ad altissimi livelli: questa versione così poco impattante non serve al Milan, che liberandosene può lasciar spazioper altri acquisti o giocatori del settore giovanile.

Kluivert verso la Premier League: c'è il West Ham

Rientrato alla Roma ma destinato a ripartire, per Kluivert si fa avanti la Premier League: c'è stato infatti oggi un sondaggio per l'olandese da parte del West Ham. I giallorossi lo valutato 12-15 milioni e non si opporrebbero affatto ad una sua partenza.

La nostra opinione. Per quanto ancora giovane e talentuoso, con la Roma Kluivert da tempo c'entra poco e niente. Una sua cessione permetterebbe a Mourinho di ricevere altri regali in un mercato al momento piuttosto complicato.

Wilshere lascia il calcio a soli 30 anni

Dopo l'ennesima esperienza fallimentare con la maglia dell'Aarhus l'ex talento dell'Arsenal Wilshere ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Una delle più grandi meteore prodotto dal calcio inglese si è ritirata oggi a soli 30 anni.

La nostra opinione. Un peccato, anche se da tempo sembrava essersi perso, senza più la forza di fare la differenza. A Wilshere è mancato un contesto giusto per rilanciarsi: un ritiro a soli 30 anni è una sconfitta sportiva di tutti, sua in primis.

