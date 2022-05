Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Handanovic verso un rinnovo biennale

La Gazzetta Sportiva fa il punto della situazione sulla porta dell’Inter. Dopo lo svarione di Radu, si ipotizza che Samir Handanovic debba stringere i denti in questi ultimi turni per chiudere da titolare il campionato e sarà concentratssimo sulla parte puramente agonstica. Poi il via libera alle trattative per il rinnovo, che dovrebbe partire da una base biennale, con stipendio però decurtato.

La nostra opinione: Handanovic è ancora uno dei migliori portieri del mondo, se sta bene. L’ombra di Onana chiaramente kincombe, ma gli interisti gli vogliono bene e poco importa se prolungaregli il contratto fino al 2024 vorrebbe dire vederlo in campo fino ai 40 anni. Non sarebbe né il primo, né l’ultimo portiere che f della longevità un proprio marchio di fabbrica. Bisogna però fare i conti sia con la reale intenzione dello sloveno di dimezzarsi l’ingaggio, sia con la rivalità che inevitabilmente nascerà con il giovane collega in arrivo.

Juventus in pressing su Leandro Paredes

Per Tuttosport i contatti tra Juventus e PSG ci sono e sono intensi: il club bianconero non molla la presa su Leandro Paredes, anche se il club francese al momento ha fissato la richiesta a 20 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero ovviamente ritoccare al ribasso, visto che attualmente l’argentino è infortunato e che non si sa in quali condizioni tornerà quando sarà di nuovo disponibile.

La nostra opinione: Paredes è un giocatore costoso. Al di là del prezzo del cartellino, che se riscosso dai parigini a prezzo pieno sarebbe in linea con la valutazione di mercato, è l’ingaggio del centrocampista che potrebbe preoccupare la Vecchia Signora, visto che attualmente percepisce 7 milioni di euro all’anno e che uno stipendio così alto non è in linea con la politica della società, soprattutto quando si devono far quadrare i conti.

La vittoria del Real spiana la strada ai grandi acquisti

Per AS il successo del Real Madrid e di Carlo Ancelotti sono il viatico migliore per sbloccare delle situazioni di mercato. La situazione potrebbe sbloccarsi presto ed è previsto l’arrivo di nomi grossi, primo tra tutti Kylian Mbappé.

La nostra opinione: il mercato madridista si smuoverà sicuramente e Mbappé, visto il suo malessere nei confrnti del PSG, è probabilmente il primo in rampa di lancio, anche se il club sta puntando altri nomi come Rüdiger e Tchouameni e Rüdiger. Sarà importante gestire qualche esubero per poter riuscire a fare il mercato dei sogni.

