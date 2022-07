Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala continua ad aspettare l'Inter: il punto

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Paulo Dybala e individua tre squadre in Italia in corsa per la Joya: Inter, Napoli, Roma. I nerazzurri, in particolare, non hanno mai rinunciato all’idea di arruolare l’attaccante argentino. La questione ingaggio è meno problematica rispetto alle richieste dello stesso giocatore di un mese fa. Sarà pure arrivato fuori tempo massimo, ma il sì alla base economica proposta dall'Inter finalmente c’è: 5 milioni di parte fissa più un milione legato alle presenze effettive in campo, pari ad almeno il 50%, con aggiunta di una clausola rescissoria che tutelerebbe entrambe le parti. Ma ci sono da oltrepassare gli due macigni che si sono piazzato tra i nerazzurri e Paulo: l’Inter dovrà necessariamente fare spazio per arrivare alla Joya. Non solo Sanchez, ma anche uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa.

La nostra opinione: per il bosniaco e il Tucu non ci sono offerte adeguate al momento: trovare una squadra che spalmi l’ingaggio di Edin a quattro milioni per due stagioni sarà la sfida delle prossime settimane. E qui si inserisce la variabile tempo: se dovesse comparire un club con un assegno interessante, Dybala sarebbe ovviamente libero di firmare, ma l’Inter non perde comunque il suo punto privilegiato di osservazione: nell’ultima chiamata con gli agenti, l'ad Beppe Marotta ha strappato una promessa. Sarà il primo a sapere di eventuali rilanci altrui.

L'inquietudine di Zaniolo

Altro rebus dell'estate è quello di Nicolò Zaniolo: il giocatore sa che la Roma sta cercando di cederlo, ma non è facile trovare una soluzione alle condizioni della società giallorossa, che chiede 50 milioni senza contropartite tecniche. Monta così l'inquietudine per il fantasista azzurro che, secondo il Corriere dello Sport, sa di promessa non mantenuta del prolungamento del contratto: lui è sempre pronto a rinnovare, prima dell’inizio del campionato, dal club, però, non sono arrivate proposte.

La nostra opinione: ad oggi si registra solo l'interesse della Juve che, però, non ha mai fatto offerte per Zaniolo, ma lo prenderebbe solo se Mourinho accettasse in cambio Arthur (che guadagna otto milioni netti a stagione). Al massimo la Roma potrebbe accettare la formula di pagamento che prevede il prestito con obbligo di riscatto. Rebus senza fine.

Milan-Leao, rinnovo in bilico

Infine la "grana" di Rafael Leao: secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan vuole rinnovare Leao e il portoghese ha sempre mostrato sincero affetto per il rossonero. Il finale sembra allora prevedibile: nuova firma al 2027 con aumento dell’ingaggio - da circa 2 milioni a stagione più bonus a una cifra vicina ai 6 - e clausola modificata, dai 150 milioni attuali a una cifra inferiore, magari nella zona degli 80-100 milioni. Eppure lo scenario è complesso e il rinnovo sarà necessariamente influenzato da tre elementi: lo Sporting Lisbona, il Lilla, gli agenti. Il primo è il più importante. Leao, come stabilito da Tas e Tribunale di Milano, deve pagare 16,5 milioni allo Sporting Lisbona per la rescissione unilaterale del 2018, quando si trasferì al Lilla invocando la giusta causa dopo l’irruzione di un gruppo di ultrà nel centro sportivo dello Sporting. Una somma che, con gli interessi, si avvicina a quota 20 milioni. Il Lilla ha diritto ha un 15% dell’eventuale cessione di Rafael. E un nuovo uomo mercato, un avvocato francese legato al padre di Leao ma senza esperienza diretta di calcio di alto livello, è entrato in scena a marzo, quando Rafa ha firmato con lui e messo in secondo piano Jorge Mendes, suo storico agente.

La nostra opinione: i milanisti possono consolarsi: una trattativa per una eventuale cessione sarebbe ancora più complessa. Il Milan dovrebbe girare parte della cifra incassata al Lilla e Leao dovrebbe trovare un modo di ricavare i 20 milioni per lo Sporting, per cancellare dall’orizzonte quel problema una volta per tutte. L’unica squadra che per ora si è mossa è il Chelsea, che ha chiesto informazioni agli agenti di Leao.

