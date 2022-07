Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ibra, rinnovo nei prossimi giorni

Questione di giorni per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Lo svedese trascorrerà il prossimo mese sul Lago di Garda dove lavorerà individualmente con il suo fisioterapista per continuare la fase di recupero dall'infortunio. Secondo La Gazzetta dello Sport, la firma sul nuovo contratto arriverà entro il prossimo lunedì. Una cifra simbolica per la parte fissa a cui si aggiungerà una cospicua parte variabile legata alle presenze dell'attaccante.

La nostra opinione: Zlatan Ibrahimovic si sente ancora parte integrante del progetto rossonero e vuole dare un ultimo contributo a Pioli e compagni nel corso della prossima stagione. Il ritorno in campo non arriverà prima del 2023 e lo svedese spera di poter scendere in campo in qualche serata di Champions League dove la sua esperienza potrebbe fare la differenza. Il Milan gli ha concesso un rinnovo meritato, visto il fondamentale ruolo di leadership all'interno dello spogliatoio.

Juve, derby con l'Inter per Bremer

I bianconeri si inseriscono prepotentemente nella corsa a Bremer, promesso sposo dell'Inter ormai dallo scorso inverno. La società nerazzurra non ha chiuso l'operazione con il Torino, essendo ancora in stallo l'uscita di Skriniar verso il PSG. La Juventus sta definendo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco con i bavaresi che si stanno avvicinando alla richiesta di 80 milioni. Quasi la metà di queste risorse verrebbero proposte ai granata (circa 35 milioni) per aggiudicarsi il difensore brasiliano.

La nostra opinione: Bremer ha un accordo totale con l'Inter dallo scorso gennaio, ma i nerazzurri sono ancora bloccati dalla situazione legata a Skriniar. La Juve riuscirebbe a superare l'offerta da 30 milioni + Casadei messa sul tavolo dai neroazzurri, ma anche a Torino si deve attendere l'uscita di De Ligt. Il brasiliano è la prima scelta, vedendo molto complicate le piste alternative di Kimpembe (ingaggio alto) e Gabriel, per cui l'Arsenal chiede 50 milioni.

Il Barcellona spinge De Jong allo United

Il Mundo Deportivo descrive la situazione legata a Frankie De Jong, in uscita dal Barcellona. Il centrocampista aveva espresso la volontà di rimanere nel club, ma i Catalani devono alleggerire il monte ingaggi per rientrare nei parametri economici della Liga. I recenti arrivi di Kessié e Christensen obbligano i blaugrana a un sacrificio. La partenza dell'olandese significherebbe un risparmio di 42 milioni che aprirebbe alla possibilità di qualche altro colpo di mercato in entrata.

La nostra opinione: Raphinha, Kessie, Christensen, Azpilicueta e Marcos Alonso. Il Barcellona è stato autentico protagonista dell'ultimo mese di mercato, ma ora urge un abbassamento dei costi legati agli stipendi della rosa. Frankie De Jong è stato considerato sacrificabile, dal momento che la linea mediana titolare sarà composta da Kessié, Busquets e Pedri, anche se Xavi potrebbe chiedere un ulteriore ingresso. L'accordo con lo United è totale sulla base di 70 milioni di euro e la sua partenza libererebbe lo slot per l'arrivo di Lewandowski.

