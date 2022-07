Ibrahimovic non si ferma: rinnovo atteso a breve

Ibrahimovic-Milan, è tutto pronto per un altro anno insieme . Lo svedese, che sarà ai box per infortunio almeno fino ad inizio 2023, rinnoverà presto il suo contratto con i rossoneri: annuncio e dettagli sono attesi la prossima settimana.

La nostra opinione. Simbolo del trionfo rossonero, se a costi praticamente nulli tenere in squadra Ibrahimovic è sicuramente una buona idea. Starà a lui continuare ad essere leader tecnico e carismatico, accettando un ruolo da comprimario e continuando a non essere in alcun modo ingombrante.

Ibrahimovic scatenato: "Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan"

Milan, sfumato Sanches si punta Elmas

Rassegnaii ormai a perdere Renato Sanches, desideroso di unirsi al PSG nonostante l'offerta più alta del club rossonero, Maldini e Massara proseguono intanto la ricerca di un centrocampista: da registrare nelle ultime ore un ritorno di fiamma per Elmas, già sondato ad inizio mercato.

La nostra opinione. Un nome che stuzzica, ma certamente non scalda. In una rosa di una squadra da Scudetto un giocatore come Elmas può avere discreto impatto dalla panchina, senza però rappresentare una vera differenza.

Cambiaso, dopo la Juventus c'è il prestito al Bologna

Un assaggio di Juventus e poi via a farsi le ossa: Andrea Cambiaso è un nuovo giocatore del Bologna. I felsinei sono stati i più rapidi a muoversi con i bianconeri per il laterale ex Genoa, che arriverà in prestito secco per una stagione.

La nostra opinione. Giusto passaggio: Cambiaso è un giocatore di grande prospettiva, ma non è ancora pronto per avere un ruolo determinante nella Juventus. Un secondo anno di Serie A in un contesto meno opprimente può aiutarlo a proseguire nel suo percorso di crescita.

Andrea Cambiaso firma il suo contratto con la Juventus, Getty Images Credit Foto Getty Images

Salernitana tutta di corsa: preso Bradaric

Davide Nicola vuole una Salernitana di grande gamba ed aggressività e il ds De Sanctis lo ha in parte accontentato con un nome di spessore: è fatta per l'arrivo di Domagoj Bradaric dal Lille. Il laterale sinistro si trasferisce in Campania per circa 5 milioni di euro.

La nostra opinione. Arriva un buon giocatore in un ruolo in cui la squadra granata ha sofferto molto lo scorso anno. A Salerno si sta lavorando bene, un piccolo passo dopo l'altro.

Domagoj Bradarić sarà il nuovo terzino sinistro della Salernitana di Nicola Credit Foto Getty Images

Il Manchester City blinda Mahrez

Dopo Rodri il Manchester City blinda un altro dei suoi campioni: Riyad Mahrez sarà ancora uno dei gioielli SkyBlues. L'esterno algerino ha esteso per altri due anni il suo contratto con il club inglese: il nuovo accordo scadrà nel 2025.

La nostra opinione. La qualità è sempre fondamentale e uno come Mahrez regala soluzioni uniche nel suo genere. Impossibile pensare che Guardiola rinunciasse a un giocatore importante come lui.

