Nuova via d'uscita per Veretout: c'è il Tottenham

C'è una nuova pretendente per Jordan Veretout. Il centrocampista della Roma, corteggiato da Milan e Marsiglia, è finito anche nel mirino di Antonio Conte, a caccia di rinforzi a centrocampo per il suo Tottenham. I giallorossi sono disposti a farlo partire, ma non per meno di 15 milioni di euro.

La nostra opinione. Il buon atteggiamento mostrato dal francese nel pre campionato non lo salva dalle sirene del mercato: la Roma lo ha inserito nella lista dei giocatori da cui monetizzare il più possibile una eventuale cessione. L'ipotesi Tottenham può essere la più interessante, per forza economica e prospettive tecniche.

Sarri ha scelto: vuole Zielinski se parte Milinkovic

Per Milinkovic-Savic nessuna squadra ha presentato ancora un'offerta sufficientemente importante, ma il rischio di una sua partenza non è da scongiurare del tutto. Maurizio Sarri, in caso di addio del serbo, ha già scelto il profilo giusto per sostituirlo: si tratta di Zielinski, suo pallino dai tempi del Napoli.

La nostra opinione. Una trattativa difficile da impostare per varie ragioni: difficile che Milinkovic lasci la Lazio, così come è ancor più complicato pensare che i partenopei vendano il polacco dopo i .

Galliano e le avanches a Petagna: "Trattiamo"

Adriano Galliani continua a lanciare messaggi d'amore a Petagna, principale candidato per l'attacco del Monza nella prossima stagione: "Gli voglio bene, lo comprai per la prima volta a 14 anni dalla Triestina, stiamo trattando".

La nostra opinione. La giusta dimensione per un attaccante che al Napoli non ha lasciato il segno. Quella di Monza rappresenta certamente una grande opportunità di rilancio.

Bologna a caccia di Lucca come vice Arnautovic

Il Bologna è alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Arnautovic. Tra i vari profili sondati c'è anche quello del centravanti del Pisa Lucca, cercato anche dal Sassuolo lo scorso gennaio e già sul taccuino di vari club italiani.

La nostra opinione. Un percorso di crescita importante quello di Lucca, anche in chiave Nazionale. Quello di Bologna è un ambiente esigente, che però sa regalare tante soddisfazioni.

Oblak rinnova con l'Atletico Madrid: le cifre

Nessuna sorpresa, Jan Oblak resta all'Atletico Madrid. Il portiere sloveno rinnoverà presto il contratto con i Colchoneros: il nuovo accordo prevederà anche un aumento di ingaggio da 10 a 12 milioni netti a stagione.

La nostra opinione. Cifre monstre, ma Oblak ha saputo negli anni ergersi tra i migliori portieri del mondo. Qualità mista a spaventosa continuità, in pochi sono affidabili come lui: tra i pochi giocatori che non ti penti neanche di strapagare.

Veretout: "Rinnovo? Sono romanista e voglio restare qui"

