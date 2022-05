Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ibrahimovic erede di Raiola: l'indiscrezione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe esserci la One, l'agenzia del suo storico manager Mino Raiola, scomparso nei giorni scorsi. L’attaccante svedese potrebbe entrare a far parte dell'organigramma che il super-procuratore ha lasciato in eredità al cugino Vincenzo (indicato da tutti gli assistiti come nuovo timoniere) e all’avvocato brasiliano Rafaela Pimenta, che da circa 20 anni collaborava con Mino insieme al legale italiano, Vittorio Rigo. Il ruolo di Ibra sarebbe quello di rappresentare l’agenzia, di essere l’uomo forte che possa affiancare i vari agenti che lavorano per la One e anche una calamita per nuovi assistiti e per trattenere quelli che sono attualmente sotto contratto, ma che saranno sicuramente avvicinati dalle altre agenzie internazionali.

La nostra opinione: Ibra prenderà questa decisione sono ed esclusivamente al termine della stagione ancora in corso. Prima c'è da chiudere la volata Scudetto: il gigante di Malmoe vuole portare il Milan alla vittoria, come fece esattamente 11 anni fa quando arrivò dal Barcellona. Da tempo, poi, si vociferava di una possibile permanenza di Zlatan in rossonero anche con un ruolo dirigenziale, magari accanto a Maldini e Massara. La sensazione è che lo svedese deciderà quale via prendere in base allo stato di forma del suo corpo: a ottobre compirà 41 anni.

Leao al centro anche del Milan di Investcorp

Decisivo in campo e, dunque, anche nei piani della possibile nuova proprietà. Secondo la Gazzetta dello Sport, una delle prime cose che farà Investcorp, fondo arabo che nei prossimi giorni entrerà con le proprie quote nel Milan, sarà blindare Rafael Leao che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che da tempo ormai è in trattativa per prolungare fino al 2026. Si ripartirà dall'offerta rossonera da 4,5 milioni di euro netti all'anno (è il triplo di quello che guadagna ora).

La nostra opinione: da tempo le parti stanno parlando di rinnovo e un accordo sembrava essere ad un passo, ma tra il nodo Sporting Lisbona e l'arrivo di alcune offerte molto alte come quella del PSG, alla fine la firma tanto attesa non è arrivata. Se son rose fioriranno.

Inter, il piano da 50 milioni per trattenere Lautaro Martinez

La dirigenza nerazzurra studia come evitare di vendere i suoi big nella sessione estiva (per esigenze di bilancio), in primis Lautaro Martinez. Non è un mistero che l'argentino faccia gola a tanti club come Atletico Madrid, Tottenham, Arsenal e Manchester United. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i ragionamenti in uscita che si stanno facendo in queste settimane in casa Inter si concentrano su tre giocatori: Andrea Pinamonti (valutazione di 25 milioni di euro), Satriano (vale almeno 15 milioni) ed Esposito che se verrà riscattato dal Basilea, regalerà 8 milioni. In tre, fanno circa 50 milioni.

La nostra opinione: se è certo che l'Inter si muoverà in uscita in attacco, è altrettato certo che arriveranno almeno un paio di pedine nel reparto anche perchè Sanchez sembra avviato verso la cessione.

