Zlatan Ibrahimovic sarà un giocatore del Milan per almeno ancora un anno. Secondo il noto giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, infatti, l'attaccante svedese avrebbe firmato il suo terzo rinnovo consecutivo col Milan questa mattina alla presenza di Maldini e Massara in una villa sul lago di Garda: il suo nuovo contratto scadrà il 30 giugno 2023. Atteso l'annuncio nelle prossime ore.

I dettagli del nuovo contratto

Lo stipendio dell'attaccante svedese, operato al ginocchio a fine maggio (recupero stimato in 7/8 mesi), avrà una parte fissa più bassa rispetto ai suoi standard. Ibra guadagnerà infatti una cifra intorno al milione di euro (massimo al milione e mezzo), alla quale saranno aggiunti bonus in base ad assist e gol e, probabilmente, presenze. Con questo rinnovo Zlatan avrà giocato con il Milan per un totale di 5 anni e mezzo. I rossoneri sono la squadra con cui avrà giocato di più. Staccato il PSG a 4.

