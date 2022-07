Il rinnovo è praticamente realtà: Zlatan Ibrahimovic, come rivela Sky, ha trovato l'accordo con il Milan per prolungare di altri 12 mesi il proprio contratto, scaduto giovedì della scorsa settimana. Il matrimonio bis tra il gigante svedese e il club rossonero, iniziato nel gennaio del 2020, è dunque destinato a proseguire almeno per un'altra stagione.

I dettagli dell'accordo

La base fissa dello stipendio di Ibrahimovic sarà particolarmente bassa per un giocatore di tale caratura: un milione, un milione e mezzo di euro. A ciò andranno aggiunti alcuni sostanziosi bonus legati alle prestazioni dello svedese, ovvero alle reti e agli assist che Ibra collezionerà durante l'annata. Il giocatore è dunque venuto incontro alle esigenze del Milan. L'annuncio arriverà nei prossimi giorni.

Ibra con Origi e Giroud

Olivier Giroud, grande protagonista nella scorsa stagione. Dolci dilemmi per provare a ripetersi in campionato e migliorarsi in Champions League. L'accordo tra il Milan e Ibrahimovic per il proseguimento del matrimonio arriva proprio nel giorno in cui Divock Origi diventa ufficialmente un nuovo giocatore rossonero . Pioli si ritrova dunque a disposizione tre punte centrali: lo svedese e il belga, ma anche, grande protagonista nella scorsa stagione. Dolci dilemmi per provare a ripetersi in campionato e migliorarsi in Champions League.

