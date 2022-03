Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ibra-Milan: vicina la fumata bianca per il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic, nonostante i suoi 40 anni, vuole continuare a giocare e vuole farlo al MIlan. Secondo La Gazzetta dello Sport, il rinnovo dello svedese sembra più vicino: i dirigenti di via Aldo Rossi gli garantirebbero un ingaggio con una parte fissa notevolmente più bassa rispetto all’attuale, intorno ai 2 milioni, con l’inserimento di un bonus a gettone, quindi legato alle presenze. Il Decreto Crescita (e i suoi sconti fiscali), poi, agevolerà la fumata bianca.

La nostra opinione: Zlatan ha accettato il ruolo di “fratello maggiore” per i giovani rossoneri e il club sarebbe pronto ad accoglierlo anche nel caso in cui decidesse di appendere gli scarpini al chiodo. Se la Svezia strapperà il pass per il Qatar, Zlatan, con ogni probabilità, continuerà a giocare fino alla fine dell’anno per poi pensare a un futuro da dirigente o, magari, da stretto collaboratore di Stefano Pioli. Chi vivrà, vedrà.

Futuro Dybala, Inter in pole position

Paulo Dybala . Ma dove? L’argentino - in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 - si guarda attorno. In Italia l’ipotesi più accreditata è l’Inter, all’estero ci sono soprattutto Atletico Madrid e Barcellona. Secondo Tuttosport, i nerazzurri partono da una posizione di vantaggio: “Chi conosce bene la Joya racconta di un ragazzo che vorrebbe rimanere determinato a finire bene la stagione e poi a rimanere in Serie A. L’Inter è una candidata seria, ma prima deve liberare spazio al capitolo 'ingaggi pesanti'. Il futuro di sarà lontano dalla Juventus . Ma dove? L’argentino - in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 - si guarda attorno. In Italia l’ipotesi più accreditata è l’Inter, all’estero ci sono soprattutto Atletico Madrid e Barcellona. Secondo, i nerazzurri partono da una posizione di vantaggio: “Chi conosce bene la Joya racconta di un ragazzo che vorrebbe rimanere determinato a finire bene la stagione e poi a rimanere in Serie A. L’Inter è una candidata seria, ma prima deve liberare spazio al capitolo 'ingaggi pesanti'.

La nostra opinione: se diamo uno sguardo ai potenziali competitor esteri non tramonta l’opzione Atletico Madrid, tanto più dopo l’apertura del presidente Enrique Cerezo ("È un grandissimo, ma è troppo presto per parlarne") con il Barcellona che, secondo fonti argentine, sarebbe pronto all’offensiva. Tottenham e Arsenal in Premier, il PSG in Ligue 1 tra le altre.

Il retroscena sul rinnovo di Brozovic

Marcelo Brozovic aveva messo le cose in chiaro fin dal primo incontro per il rinnovo in nerazzurro: la sua priorità era l’Inter. L’approccio positivo al tavolo della trattativa ne è stata la conferma. Il resto l’ha fatto il club, che ha mandato all’esterno un messaggio in assoluta controtendenza con il resto d’Italia. aveva messo le cose in chiaro fin dal primo incontro per il rinnovo in nerazzurro: la sua priorità era l’Inter. L’approccio positivo al tavolo della trattativa ne è stata la conferma. Il resto l’ha fatto il club, che ha mandato all’esterno un messaggio in assoluta controtendenza con il resto d’Italia. La firma fino al 2026 , da 6 milioni di base fissa più un altro milione legato a bonus di rendimento, arriva negli stessi mesi in cui la Serie A si sta arrendendo di fronte ai calciatori in scadenza.

La nostra opinione: il rinnovo è il riconoscimento dell’importanza di un giocatore sempre dentro al gioco, che corre più di tutti, segna, costruisce e rappresenta una sponda sicura per chiunque, braccio pensante in campo dell’allenatore Simone Inzaghi.

