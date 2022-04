Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Rinnovo Ibra: Investcorp potrebbe farlo rimanere in rossonero

Ormai da settimane tiene banco il dibattito sul ritiro dal calcio di Zlatan Ibrahimovic. Proprio lo svedese mercoledì ha ricordato sui social che "deciderà lui quando smetterà". Secondo la Gazzetta dello Sport è già fissato per la fine della stagione l'incontro con l'area tecnica rossonera che, pur con i cambi che potrebbero esserci a livello societario, sarà ancora composta da Maldini e Massara. Se dovesse concretizzarsi l'affare Investcorp, ecco che entrerebbero in gioco anche altre variabili interessanti: il fondo arabo potrebbe decidere di puntare ancora su Zlatan, un simbolo del Milan e del calcio che il fondo del Bahrein potrebbe essere intenzionato a sfruttare a livello di immagine. Certo, l'ingaggio dovrà essere drasticamente ridotto e il giocatore dovrà garantire una condizione fisica accettabile.

La nostra opinione: dopo una prima parte di stagione sulla scia del 2020/21, da quando è iniziato il 2022 Ibra non ha più avuto occasione di determinare all'interno dell'attacco del Milan a causa dei continui guai fisici che lo hanno perseguitato. Se dovesse rinnovare il Diavolo dovrebbe mettere nel mirino almeno altri due attaccanti per avere la sicurezza di essere coperto per tutto l'arco della stagione.

Inter, Lautaro potrebbe essere sacrificato

Secondo la Rosea Lautaro Martinez è il primo dei sacrificabili in casa Inter: in un club che nella prossima estate sarà obbligato a fare (almeno) una grossa cessione serve un’altra sforbiciata alle spese dopo quella dell’anno passato. Niente è deciso, il sacrificato dipenderà dall’incrocio tra domanda e offerta, ma di certo l’argentino non è sicuro di risiedere ancora a Milano nel futuro. Il rinnovo da top player, quadriennale da 6 milioni a stagione più bonus firmato appena tre mesi fa, è stato il riconoscimento, non solo economico, del nuovo status nerazzurro, ma non preserva dalle sirene che cantano dalla Spagna.

La nostra opinione: per il Toro l’alternativa più credibile a Milano resta Madrid, visto che l’Atletico è ancora il club più interessato a investire. Già nel 2018 i Colchoneros sfidarono l’Inter per strapparlo al Racing e furono beffati sul traguardo, anche per i rivali nerazzurri avevano armi più sottili nella trattativa, a cominciare dal peso dei consigli di Milito e Zanetti. Serviranno più di 60 milioni per tentare Marotta.

Milan, il caso Rebic

Il non ingresso nel derby di Coppa, dovuto ad un problema al ginocchio i cui esami hanno dato esito negativo, è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Ante Rebic è ufficialmente un caso. Come evidenziato da Tuttosport, non è da escludere una cessione nel prossimo mercato estivo, la quale costringerebbe il Milan a cercare anche un’alternativa sulla sinistra a Rafael Leao.

La nostra opinione: i numeri del croato parlano chiaro. Solo tre gol in stagione in 986 minuti totali giocati e spalmati su 25 presenze in tutte le competizioni. Per fare un confronto, Ibrahimovic, a 40 anni suonati, ne ha giocati 1098 tra tutte le competizioni e ha segnato 8 gol. Basta questo paragone per giudicare la stagione deludente di Rebic.

