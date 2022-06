Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ibrahimovic, ancora un altro anno al Milan

Zlatan Ibrahimovic è pronto a firmare il suo terzo rinnovo col Milan e a rimanere ancora un anno nel calcio giocato: secondo la Gazzetta dello Sport, lo stipendio dell'attaccante svedese sarà costituito da una parte fissa a cifre simboliche e da una parte più consistente legata ai risultati (presenze, gol, assist). L’incontro con la società per definire la strategia è previsto per la prossima settimana.

La nostra opinione: Ibra, che potrà tornare in campo solo nel 2023 causa operazione al ginocchio, passerà dai sette milioni dell’ultimo ingaggio a uno stipendio risicato per i suoi standard, ma quel che è certo è che non sarà mai una questione di soldi per lo svedese: Zlatan è da sempre innamorato del Diavolo e il club lo considera parte della sua storia. Ecco perchè se ci sarà un accordo sarà per il bene di entrambi.

Inzaghi-Inter, intesa per il 2024

L'Inter ha chiuso l'accordo per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, che, come riporta il Corriere dello Sport, firmerà coi nerazzurri fino al 2024, probabilmente all'inizio della prossima settimana. L’attestato più concreto per il lavoro del tecnico è l’aumento del suo ingaggio, che passerà da 4 a 5,5 milioni a stagione, con l’opzione per un ulteriore prolungamento di una stagione.

La nostra opinione: corretto proseguire con Inzaghi e farlo con un progetto a lungo termine. Ora l'Inter si può buttare sul mercato e l'allenatore sarà parte attiva nelle trattative. E' già stato informato in particolare in merito agli incontri con i rappresentanti di Dybala e di Lukaku.

Pogba, Di Maria, Kostic: Juve scatenata

Pogba, Di Maria, Kostic. Questi i tre nomi sul taccuino della Juventus per il mercato estivo. Il ritorno del Polpo fa sognare i tifosi, ma il francese ancora non ha preso una decisione definitiva. Per l'esterno d'attacco, la priorità di Allegri resta il Fideo, il club ha già fatto le sue offerte, la prima da 5,5 milioni per un solo anno, la seconda per due stagioni a 7,5 per sfruttare il Decreto Crescita. L'alternativa, secondo la Gazzetta dello Sport, è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. La Juve lo valuta 15 milioni.

La nostra opinione: il 29enne serbo, che ha appena vinto l'Europa League, può essere una soluzione a costo relativamente contenuto per la fascia sinistra, dove è evidente che adesso c'è un vuoto. Ma la Juve dovrà prima risolvere il problema parametri zero.

