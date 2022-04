Mauro Icardi sarebbe fuori dai piani del PSG. Almeno questo è quanto trapela da alcuni fonti in Francia. L’ex capitano dell’Inter è stato vittima di "una lesione al quadricipite destro" e il cui recupero "con il gruppo si valuta tra le 2 e le 3 settimane"; almeno secondo il comunicato medico del club diramato nel pomeriggio.

Quel che trapela però è la possibilità a questo punto che non si veda mai più una versione di Icardi in maglia PSG. I colleghi di France Bleu Paris infatti riportano un’indiscrezione di come il giocatore e il suo entourage siano stati invitati a trovarsi una nuova destinazione per la prossima stagione.

Arrivato nel 2019, al PSG Icardi non è mai riuscito a incidere nonostante quel buon inizio che portò i parigini a esercitare il riscatto di 50 milioni di euro chiesto dall’Inter all’epoca. Icardi chiuse infatti i primi mesi con 12 gol e 3 assist in 20 presenze. Da lì però inizia un lento declino. La stagione successiva Icardi conclude con 13 gol e 6 assist in 28 partite.

Il nodo: stipendio quasi da 1 milione al mese!

Da quel momento però gli scenari dei parigini cambiano e di fronte al quartetto Mbappé, Messi, Neymar e Di Maria; Icardi fatica a trovare il suo posto, finendo ai margini, anche per alcune vicende legate a problemi personali. Di oggi l’indiscrezione dunque definitiva, con Icardi invitato a cercarsi una nuova destinazione.

Non sarà facile per lui però trovare lo stesso contratto: a oggi, infatti, al PSG, l’ex attaccante dell’Inter guadagna una cifra vicina agli 800mila euro al mese. Vedremo chi in estate sarà interessato a provare a rilanciare il bomber argentino.

